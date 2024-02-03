遊覽太浩湖 今天出發最安全

氣象預報冬季最大風暴將襲擊塞拉山脈，專家呼籲太浩湖遊客，須避開高速公路混亂。(圖取自電視畫面)

氣象學家與高速公路巡邏人員2日向這周末計畫將前往太浩湖滑雪與雪地愛好人士提出建議，冬季最大風暴即將接近塞拉山脈(Sierra)，遊客須避開高速公路混亂，可於周六出發，周日與周一則應遠離高速公路，因為在這場冬季暴風雪 期間，可能會有降下多達4英尺的積雪警告。

國家氣象局2日上午表示，冬季迄今最嚴重且最具影響力的風暴，正在接近當中，建議駕駛人預期在周日至周二將出現「大規模旅行影響」(major travel impacts)。根據氣象局稱，周五上午10時，80號州際公路的管制解除，但整天會有更多降雪，大部分是間歇性降雪。周六是前往太浩湖地區的最佳時間，儘管預測降雪可能性仍有15%至30%。

預計周六晚間至周日上午降雪量將至4000英尺，周日稍晚將增至5000-6000英尺，然後於周一恢復至4000英尺。天氣預報指出，冬季風暴將於周日凌晨4時至周二凌晨4時，襲擊塞拉山脈北部，80號州際公路、50號高速公路以及拉森公園(Lassen Park)，皆可能受到影響。

氣象預報預測，塞拉山頂可能降雪6-10英尺，比過去兩天最高海拔地區降雪量、略多一英尺，太浩湖面可能會有數寸厚的積雪。氣象專家建議駕駛人攜帶雪鍊、裝帶食物、水與保暖衣物的應急包，還有毯子或睡袋，並確保在進入山中之前，車子已加滿油。

周六降雪會暫停止，為駕駛人提供相對暢通道路，僅有小部分機會降少量雪。但專家建議駕駛於周六晚間之前離開公路，為接下來兩天的大雪做準備。

國家氣象局氣象學家麥可勒(Colin McKeller)表示，當降雪量開始增加時，必須進行公路交通管制或直接封閉。他描述即將到來的風暴、預估將是今年冬天襲擊塞拉山脈地區的第一場大型風暴，預估降雪量將會很大。

根據最新氣象預報稱，最嚴重降雪將影響往常交通最繁忙時段，包括周日晚間滑雪後通勤往返，以及周一上午交通。預計降雪將持續至周一，周二可能仍會有持續間歇降雪。