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16區國會議員選舉辯論遭抗議 提前結束

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
候選人狄克森（後排站立者）發言時，主持人要求現場觀眾安靜。（Youtube截屏）
候選人狄克森（後排站立者）發言時，主持人要求現場觀眾安靜。（Youtube截屏）

加州第16區國會議員選舉首場候選人電視辯論會，1月31日晚間在巴洛阿圖市政廳舉行。11位候選人中的9位到場，闡述自己的政見。然而8時過後，候選人之一，前聖荷西市長李卡多(Sam Licarrdo)回答問題時，現場出現抗議者高聲質疑。其後各位候選人回答相關問題時，抗議者也多次發出噓聲，導致辯論會數次中斷，最後被迫提早結束。

此次辯論會從當晚7時開始到8時30分左右一直進行得相當順利，場內也有秩序和安靜。但當李卡多回答他此前使用個人電子郵箱處理公務的問題時，現場有觀眾高聲質疑。辯論會主持人道斯（Adam Dawes) 當即起身要求現場安靜。沒想到現場坐在前排的數位觀眾突然站起來，手持標語和巴勒斯坦國旗，高呼「馬上停火。」

道斯要求現場安靜未果後，直播信號中斷了10多秒。恢復後，抗議聲依舊。信號隨後再次中斷。Youtube直播間實時評論區內也被人以「馬上停火」字樣刷屏。不少評論要求抗議者停止抗議活動，讓辯論繼續，質疑「你們真的認為擾亂一場地方選舉可以解決地球另一端的問題嗎？」另一些人則表示支持，認為在「地球另一端發生種族滅絕的時候討論電動車是不合時宜的。」

辯論會視訊在中斷將近10分鐘後恢復。辯論會主席謝納（Gennady Sheyner）宣讀候選人將回答的下一個問題：「在試圖結束加薩戰爭的過程中，你認為美國應該扮演什麼樣的角色？你會要求國會支持停火嗎？如果是的話，是在怎樣的前提下？」謝納話音未落即被抗議者打斷。主持人道斯起身質問抗議者：「你不想知道這個問題的答案嗎？」

首位回答問題的候選人田中（Greg Tanaka）表示：「以色列需要安全，而巴勒斯坦需要一個國家。」而第二位回答的候選人伯恩斯坦（Joby Bernstein）是猶太裔。他說：「上次我在以色列的時候，哈瑪斯發射了火箭彈⋯⋯」當即迎來極大的抗議和噓聲。

同樣的情況貫穿了幾乎其後每一位候選人的發言。主持人一再要求現場安靜、尊重候選人，但並未起到任何效果。

華裔候選人，加州眾議員羅達倫發言時表示，雖然在場候選人是互相競爭關係，但也都互相尊重，希望在場觀眾也能做到這一點，為每個人都創造一個安全的空間。他提到哈瑪斯綁架以色列人質的問題，認為「以色列有權利存在」，立即被高漲的聲浪蓋過。

辯論會原定在這一輪問題後進行所有候選人一分鐘的結束發言，終因抗議聲干擾過大而放棄。除提前離場的候選人海姆斯（Julie Lythcott-Haims）外，其他候選人都未能有機會完成結束語。

以色列 加州 巴勒斯坦

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