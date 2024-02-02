我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

錢賺得多活該？ 加州新法要求中產階級多繳830元濟貧

中領館新春招待會 布里德推熊貓外交

記者李怡／舊金山報導
布里德(右)向張建敏頒發賀狀，並將1月31日定為中美友誼歷史文化日。（記者李怡／攝影）
布里德(右)向張建敏頒發賀狀，並將1月31日定為中美友誼歷史文化日。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山總領館1月31日晚間舉辦「慶祝中美建交45周年暨新春招待會」。總領事張建敏偕夫人鄭心出席。加州財務長馬世雲，舊金山市長布里德等，名州議員及工商界代表共同與會。布里德表示，願中國派出代表美中友誼的外交代表大熊貓到舊金山，並宣布1月31日為「美中友誼歷史文化日」。

布里德表示，舊金山是第一個與中國上海締結姊妹市的城市，很開心慶祝舊金山和中國長久以來的合作關係。 她回憶在2023年APEC峰會期間，在停機坪上送別習近平主席時，她提到「美中兩國的外交關係比以往任何時候都重要」，並當場向習主席提出邀請熊貓來到舊金山。 

當時習近平特別給布里德看了一張名叫米奇的熊貓照片，並表達熊貓對於舊金山的重要性。 布里德說：「熊貓就要來舊金山了。」

當天領區各州人士、工商界代表及當地民選官員代表共200多人參加活動。張建敏向領區華僑華人、留學生、中資機構人員和各界朋友們拜年。

張建敏表示，加州和舊金山是中美友好省州和友城關系的開拓者和先行者。習近平主席在舊金山演講時，也鼓勵加州和舊金山在中美友好的征程上要繼續領跑。 中國駐舊金山總領館願和領區各界一道努力，認真落實習近平主席和拜登總統會面的重要共識，讓「舊金山願景」照進現實，更好造福兩國和世界人民。

他指出，大國外交的未來在年輕一代。為加深兩國之間的相互了解，中國在未來五年將重視開展人文外交，並邀請美國5萬名青年留學生訪問中國，以更好的了解中國文化。

張建敏表示，加州在科技創新、人工智慧、生物醫療，等領域處於世界前線。 讓富有創新精神的大學生加強交流，可以彼此互動和學習。 中國在清潔能源、新能源汽車產量、以及悠久傳統文化方面處於獨特地位。 願兩國能加強交流，並互相尊重。

招待會在中美國歌的演唱中開始。（記者李怡／攝影）
招待會在中美國歌的演唱中開始。（記者李怡／攝影）

舊金山 加州 習近平

上一則

華埠2停車場 本月前2小時免費

下一則

布里德對話小企業主 為C提案拉票

延伸閱讀

習近平主持中共政治局集體學習 大談「新質生產力」

習近平主持中共政治局集體學習 大談「新質生產力」
散房電梯2/12起維修 議員要市長保證

散房電梯2/12起維修 議員要市長保證
羅瑞德選金山市長 母捐百萬支持

羅瑞德選金山市長 母捐百萬支持
北加最大建築工會 挺布里德連任金山市長

北加最大建築工會 挺布里德連任金山市長
羅瑞德母親出資100萬 支持兒子參選舊金山市長

羅瑞德母親出資100萬 支持兒子參選舊金山市長

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

2024-01-27 01:20
老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國，（老協珍提供）

老協珍佛跳牆爆賣上千甕 今年新推鯧魚米粉引起搶購

2024-01-26 20:19
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）

北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光

2024-01-31 13:54
譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。（取自譚元元Instagram)

合作29年 舊金山芭蕾舞團華裔首席譚元元2月14日謝幕

2024-01-30 13:49

超人氣

更多 >
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人