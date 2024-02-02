中領館新春招待會 布里德推熊貓外交

布里德(右)向張建敏頒發賀狀，並將1月31日定為中美友誼歷史文化日。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山 總領館1月31日晚間舉辦「慶祝中美建交45周年暨新春招待會」。總領事張建敏偕夫人鄭心出席。加州 財務長馬世雲，舊金山市長布里德等，名州議員及工商界代表共同與會。布里德表示，願中國派出代表美中友誼的外交代表大熊貓到舊金山，並宣布1月31日為「美中友誼歷史文化日」。

布里德表示，舊金山是第一個與中國上海締結姊妹市的城市，很開心慶祝舊金山和中國長久以來的合作關係。 她回憶在2023年APEC峰會期間，在停機坪上送別習近平 主席時，她提到「美中兩國的外交關係比以往任何時候都重要」，並當場向習主席提出邀請熊貓來到舊金山。

當時習近平特別給布里德看了一張名叫米奇的熊貓照片，並表達熊貓對於舊金山的重要性。 布里德說：「熊貓就要來舊金山了。」

當天領區各州人士、工商界代表及當地民選官員代表共200多人參加活動。張建敏向領區華僑華人、留學生、中資機構人員和各界朋友們拜年。

張建敏表示，加州和舊金山是中美友好省州和友城關系的開拓者和先行者。習近平主席在舊金山演講時，也鼓勵加州和舊金山在中美友好的征程上要繼續領跑。 中國駐舊金山總領館願和領區各界一道努力，認真落實習近平主席和拜登總統會面的重要共識，讓「舊金山願景」照進現實，更好造福兩國和世界人民。

他指出，大國外交的未來在年輕一代。為加深兩國之間的相互了解，中國在未來五年將重視開展人文外交，並邀請美國5萬名青年留學生訪問中國，以更好的了解中國文化。