金門大橋通行費喊漲 恐增至10元

金門大橋 (Golden Gate Bridge)受到疫情影響，車行量減少，面臨入不敷出的財務窘境，因而提出為期五年的新一輪通行費上漲計畫，共有四種方案。(取自舊金山縣市府臉書)

由於財務面臨困境，金門大橋 (Golden Gate Bridge)官員提出為期五年的新一輪通行費上漲之四種方案，若提案通過，所有車種駕駛的過橋通行費，可能將突破十元大關。

上周，金門大橋與「高速公路與交通局」(Highway and Transportation District)授權員工，在提案投票的公開聽證會之前、舉行兩場線上「開放日」(open house)，對提案內容進行溝通與說明。

交通局官員表示，若不增加通行費，金門大橋將於未來五年內面臨2億2000萬元的預算 缺口。預算主任曼努奇(Jennifer Mennucci)日前在財務委員會議上指出，民眾可在開放日論壇了解當局財務需求，並可對四種通行費上漲方案，提出評論。她表示，當局考量各種收費方案，提案可滿足預估五年預算缺口2.2億元的約一半。

線上開放日論壇將於2月14日中午與2月15日晚上7時舉行。公開聽證會訂於2月22日上午9時在舊金山金門大橋行政大樓舉行。

截至6月30日的財政年度，金門大橋通行費收入、其中約有一半用於資助交通活動，約為1億4600萬元。儘管去年7月開始增加35美分，但明年收入預估持平。當局表示，這是因為違反交通規則政策發生變化，預估違規收入將減少。

目前兩輪車種的通行費為9.75元；FasTrak通行費為8.75元，隨用隨付(pay as you go)駕駛者、包括登記車牌或透過交通局設定一次性付款的駕駛，通行費為9元。這些費率是自2019年開始的五年通行費上漲計畫。

展望未來，提案設想自今年7月1日開始的五年計畫。第一個選擇是每年增加50美分、五年內可籌集約1億3900萬元；第二種選擇是每年上漲40美分，可籌集約1億1400萬元；方案三為每年增加4%，籌集約1億700萬元；方案四是每年增加35美分。

交通局表示，疫情 導致影響仍在，儘管當局收到2億7800萬元救助資金，但經費將於這個財政年度結束時用罄。目前交通流量約為疫情爆發前的80%-85%，通勤時間減少約30%，代表著年收入減少約2500-3000萬元。過橋通行費是交通局最大收入來源，約占 下一個財政年度收入預估的46%。