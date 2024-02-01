我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

金門大橋通行費喊漲 恐增至10元

編譯組／綜合報導
金門大橋 (Golden Gate Bridge)受到疫情影響，車行量減少，面臨入不敷出的財務窘境，因而提出為期五年的新一輪通行費上漲計畫，共有四種方案。(取自舊金山縣市府臉書)
金門大橋 (Golden Gate Bridge)受到疫情影響，車行量減少，面臨入不敷出的財務窘境，因而提出為期五年的新一輪通行費上漲計畫，共有四種方案。(取自舊金山縣市府臉書)

由於財務面臨困境，金門大橋(Golden Gate Bridge)官員提出為期五年的新一輪通行費上漲之四種方案，若提案通過，所有車種駕駛的過橋通行費，可能將突破十元大關。

上周，金門大橋與「高速公路與交通局」(Highway and Transportation District)授權員工，在提案投票的公開聽證會之前、舉行兩場線上「開放日」(open house)，對提案內容進行溝通與說明。

交通局官員表示，若不增加通行費，金門大橋將於未來五年內面臨2億2000萬元的預算缺口。預算主任曼努奇(Jennifer Mennucci)日前在財務委員會議上指出，民眾可在開放日論壇了解當局財務需求，並可對四種通行費上漲方案，提出評論。她表示，當局考量各種收費方案，提案可滿足預估五年預算缺口2.2億元的約一半。

線上開放日論壇將於2月14日中午與2月15日晚上7時舉行。公開聽證會訂於2月22日上午9時在舊金山金門大橋行政大樓舉行。

截至6月30日的財政年度，金門大橋通行費收入、其中約有一半用於資助交通活動，約為1億4600萬元。儘管去年7月開始增加35美分，但明年收入預估持平。當局表示，這是因為違反交通規則政策發生變化，預估違規收入將減少。

目前兩輪車種的通行費為9.75元；FasTrak通行費為8.75元，隨用隨付(pay as you go)駕駛者、包括登記車牌或透過交通局設定一次性付款的駕駛，通行費為9元。這些費率是自2019年開始的五年通行費上漲計畫。

展望未來，提案設想自今年7月1日開始的五年計畫。第一個選擇是每年增加50美分、五年內可籌集約1億3900萬元；第二種選擇是每年上漲40美分，可籌集約1億1400萬元；方案三為每年增加4%，籌集約1億700萬元；方案四是每年增加35美分。

交通局表示，疫情導致影響仍在，儘管當局收到2億7800萬元救助資金，但經費將於這個財政年度結束時用罄。目前交通流量約為疫情爆發前的80%-85%，通勤時間減少約30%，代表著年收入減少約2500-3000萬元。過橋通行費是交通局最大收入來源，約占 下一個財政年度收入預估的46%。

金門大橋 預算 疫情

上一則

Apple手機新版iOS 增防竊保護

下一則

金山最古老玩具店Jeffrey's Toys2月熄燈 30%折扣清倉

延伸閱讀

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」
市值達標獲1%股票？法官裁定馬斯克無權領特斯拉550億

市值達標獲1%股票？法官裁定馬斯克無權領特斯拉550億
佩斯金無意參選金山市長「不怕輸 害怕贏」

佩斯金無意參選金山市長「不怕輸 害怕贏」
特斯拉市值漲老闆就能獲1%股票？馬斯克薪酬方案遭法院駁回

特斯拉市值漲老闆就能獲1%股票？馬斯克薪酬方案遭法院駁回
建可負擔房 佩斯金與華協中心籲支持A提案

建可負擔房 佩斯金與華協中心籲支持A提案

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

2024-01-24 17:03
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

2024-01-27 01:20
老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國，（老協珍提供）

老協珍佛跳牆爆賣上千甕 今年新推鯧魚米粉引起搶購

2024-01-26 20:19
矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷工程師殺妻案／陳嫌未出庭 檢：會等到他出現「不讓他再傷人」

2024-01-24 21:24

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州