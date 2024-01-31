北加最大建築工會 挺布里德連任金山市長

北加州最大建築工會基礎工匠聯盟舉辦盛大的政治背書活動，為布里德連任金山市長造勢。（記者王子涵╱攝影）

擁有超過10萬名會員的北加州 最大建築工會基礎工匠聯盟（The Basic Crafts Alliance），30日在舊金山 麥金萊紀念碑（William McKinley Monument）舉辦大型政治背書活動，為布里德（London Breed）競選連任舊金山市長造勢。

基礎工匠聯盟稱讚布里德在住房和基礎設施建設方面的領導力，以及疫情 期間為城市經濟復甦、保持建築工人就業而做出的努力。聯盟許諾將投入大量志願者力量，幫助市長贏得今年11月的連任競選。

布里德在集會上發言表示，她的目標是確保舊金山人不僅有能力建造自己的城市，更有機會居住在這裡。她說：「我出生於貧困，在舊金山長大，曾經我用拳頭爭取權利。現在是用我的話語和承諾。」

布里德表示，城市給予急救人員、基礎設施工人、建築工人等最大的支持。尤其是在疫情期間，當其他城市區域因財政短缺而裁員時，舊金山工人的工資比同期上漲2.8%。她將繼續給予城市的勞工更大的支持。

第三運營工程師工會業務經理雷丁（Dan Reding）領導眾人喊著「再做四年，再做四年」的口號。他表示，工會成員從事建造公園、高速路、住房等城市的一切。每當有如疫情那樣的公共危機發生，都是由新的建築工程引領城市走出陰霾。布里德市長在疫情期間幫助工會爭取權利，讓工程得以繼續下去，工人才有能力支持撫養家庭。後疫情時代，需要市長繼續為工人發聲。