CDC呼籲：孕婦應盡快接種RSV疫苗

CDC建議，懷孕32到36周的孕婦接種一劑RSV疫苗，以防止新生兒易受病毒感染。（美聯社）

據「舊金山 觀察家報」（San Francisco Examiner）報導，在最近呼吸道病毒病例激增之際，醫療專家們正在推動人們接種流感疫苗 和新的COVID-19補強針，而孕婦則面臨著接種另一種疾病疫苗的關鍵截止日期。

聯邦疾病防治中心（CDC ）建議孕婦在1月底前接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗。

根據CDC的最新數據，加州的RSV病例在11月和12月急劇上升，但在最近一個月左右已有所緩解。

傳染病專家、舊金山加大（UCSF）和舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）愛滋病、傳染病和全球醫學部副主任甘地（Monica Gandhi）博士說，即使病例減少，RSV也不會很快消失。她說：「我們需要對此加以延期，RSV可能已經達到頂峰並正在下降，但並沒有消失。」

舊金山加大醫學教授、傳染病專家Dong Heun Lee博士認為，除了建議在1月的高峰期接種，「孕婦接種RSV疫苗並沒有1個嚴格的截止日期」。他補充說，對於65歲以上的高危人群，也沒有任何具體的截止日期。

RSV流行季節通常從9月中旬開始，到4月中旬左右結束，但自COVID-19疫情開始以來，呼吸道病毒的高峰出現超出了通常的模式。甘地說，自疫情開始以來，去年是流感和普通感冒首次遵循典型模式。她告訴「觀察家報」說，希望RSV疫苗能繼續提供到早春，並正在考慮寫信給舊金山加大的「有關人士」，要求延期。

RSV 給嬰兒帶來的風險特別高。根據CDC2023年的1項研究，該病毒是導致美國嬰兒住院的主要原因，每年導致約200萬名5歲以下兒童就醫。CDC建議懷孕32到36周的孕婦接種1劑疫苗，以防止新生兒易受病毒感染。

甘地說：「如果你在那個時候接種疫苗，等到你38到42周分娩時，你的抗體就有可能會非常高。（抗體）會通過胎盤傳遞給嬰兒，如果母親母乳餵養，也會傳遞給嬰兒。」甘地說，RSV給早產兒或免疫力低下的新生兒帶來嚴重風險，因此疫苗非常重要。

雖然RSV的症狀與普通感冒相似，但它對嬰兒、5歲以下幼兒和65歲以上老人的影響卻很嚴重。每年，這種病毒會導致8萬名5歲以下兒童住院治療，16萬名65歲及以上的成年人住院治療。