東華醫院董事就職 余健峰任主席

2024年度東華醫院董事就職，諸多民選官員及社區領袖也出席。（圖／受訪者提供）

2024年度東華醫院董事會就職典禮日前在醫院大堂舉行。自1899年創院以來，東華醫院服務社區125年。典禮除了介紹新一屆東華醫院董事會的成員外，更標誌著新里程碑的開始。

諸多民選官員及社區領袖出席26日舉行的就職典禮。其中包括聯邦眾議院名譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、加州 參議員威善高（Scott Wiener）、加州眾議員 丁右立（Phil Ting）、加州眾議員楊馳馬（Matt Haney），舊金山 市長布里德（London Breed）、市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）、市府律師邱信福（David Chiu）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、前舊金山市長勃朗（Willie Brown）等。

會上全體董事在裴洛西的監誓下宣誓就職。余健峰醫師及雷頌文再次分別當選為董事會主席及副主席，前市長勃朗為董事會顧問。董事會成員包括周達昌、黎鐵、梁國緯、陳迪安、李殿邦、劉運方、方錫林、薛曹績、黃家源、周鼎、黃國康、吳子銘、伍璇燦、袁耀華。

東華醫院行政總裁張建清博士在致辭中歡迎新一屆董事會，並表示，衷心感謝董事會在過去一年中，為醫院所取得成就的貢獻，並感謝在場民選官員、社區領袖、合作夥伴以及東華醫院的捐贈者。「感謝我們的管理和醫護團隊，正是大家不懈的努力，使得東華醫院能夠躋身加州最佳醫院之一。」

作為舊金山市碩果僅存的僑立社區醫院，東華醫院在守護社區健康及安全方面一直擔當著重要角色，尤其是面對公共衛生危機時。

董事會主席余健峰表示，踏入新的一年，同時慶祝東華醫院創院125周年，很高興及榮幸再次擔任主席一職。他由衷感謝董事會的所有成員在面對行業挑戰時依然不懈付出。