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盛桃盼In-N-Out留在屋崙 允諾增派巡邏人員

記者劉先進 ／屋崙報導
市長盛桃表示，市府在漢堡店區域增派了巡邏人員，也正在與漢堡店對話，希望他們可能會決定留下來，因為警方正在實施新的方法來保證安全。（記者劉先進 ／攝影）
市長盛桃表示，市府在漢堡店區域增派了巡邏人員，也正在與漢堡店對話，希望他們可能會決定留下來，因為警方正在實施新的方法來保證安全。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙(奧克蘭)暴力犯罪2022年比前年暴增21%，屋崙唯一的In-N-Out漢堡店就在機場附近，也因犯罪飆升即將關門大吉，知名漢堡店出走，成為屋崙治安問題指標。市長盛桃在華埠擺街會上對媒體表示，市府在漢堡店區域增派巡邏人員，也正在「與漢堡店對話」，希望他們可以決定留下來，因為警方正在實施新方法來保證安全。

盛桃說，犯罪飆升的趨勢，並非屋崙獨有的問題，統計數據顯示，在柏克萊、艾姆瑞維爾（Emeryville）也發現犯罪率上升，目前這些犯罪分子只是一小部分人，但波及的範圍很廣，屋崙目前透過多種手段遏制犯罪。包括恢復停火行動，追捕不法分子，將其繩之以法，希望減少屋崙犯罪率，財產犯罪、入室盜竊、搶劫以及凶殺案都會減少。

她說，對於漢堡店當地的犯罪趨勢，警方在屋崙體育館和機場間的赫根伯格(Hegenberger Road) 走廊增派巡邏人手，地區犯罪率有所下降，該地區一直都有犯罪發生，屋崙正在試圖改變，市府仍持續與In-N-Out對話，希望他們可以決定留下來。

屋崙唯一In-N-Out漢堡店關閉，凸顯當地治安惡化。(Google Maps)
屋崙唯一In-N-Out漢堡店關閉，凸顯當地治安惡化。(Google Maps)

盛桃說，加強公共安全，需要所有人的努力，不僅僅涉及市長辦公室，還涉及屋崙警局、社區和屋崙市民，也需要阿縣警長和加州公路巡警的合作。他從州長辦公室和聯邦籌資，希望安裝300台攝像機，以幫助捕捉罪犯。

屋崙 暴力犯罪 加州

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