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科技業裁員潮還沒完 Salesforce傳將再裁700人

編譯組／綜合報導
Salesforce執行長貝尼奧夫（Marc Benioff） 曾在財報會議上表示，Salesforce現為第一大人工智慧CRM公司、第一大企業應用程式公司，近日卻傳出可能削減700個職位的訊息。（美聯社）
Salesforce執行長貝尼奧夫（Marc Benioff） 曾在財報會議上表示，Salesforce現為第一大人工智慧CRM公司、第一大企業應用程式公司，近日卻傳出可能削減700個職位的訊息。（美聯社）

Salesforce將是今年最新一家計畫施行裁員的知名科技產業公司。根據Business Insider、路透及華爾街日報等多個不同新聞的具可信度報導披露，這家雲端軟體管理科技業巨擘目標為裁員700人、相當於該公司全世界7萬名員工的1%。

Salesforce是舊金山最大私人企業雇主，在投資人巨大壓力下，持續致力精簡成本，此次裁員動作則為最新節省成本行動。去年，Salesforce曾大動作減少約8000個職位，主要是在銷售與客戶團隊。公司發言人在去年裁員時解釋，裁員是公司持續進行項目之一，以此確認可經常保有正確資源、滿足客戶需求。

Salesforce去年11月第３季財報電話會議表明，報告營收為82億2000萬元，比前一年成長11%。執行長貝尼奧夫(Marc Benioff)在聲明中指出，Salesforce去年啟動的盈利成長計畫，在一個強勢表現的財務季度獲得實踐，目前，公司是按收益計算的第三大企業軟體公司、第一大人工智慧CRM公司、第一大企業應用程式公司。

有關Salesforce最新一輪裁員時間、或受影響部門的具體細節，皆尚未公布。然而，這次裁員行動依循了今年年初以來、科技產業大規模裁員趨勢，包括微軟、eBay、TikTok、Google、Instagram等知名產業，皆發布相似裁員通告。

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