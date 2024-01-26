車管局准Waymo上高速公路、擴張服務 引安全疑慮

加州DMV 批准無人駕駛車Waymo可上高速公路行駛。（記者李怡╱翻攝）

無人駕駛車公司Waymo於24日獲加州 車輛管理局(DMV)批准，除了在現有城市街道行駛之外，還可上高速公路行駛，行駛速度可達每小時65哩。

之前Waymo只能在舊金山 市區和日落區的部分道路行駛。現DMV已批准的Waymo運行路線，沿舊金山半島延伸，穿過101號高速公路和280號州際公路，並可延伸至南灣山景城。

Waymo發言人雅克爾(Doug Yakel)表示，公司正準備在全州範圍內進行大規模擴張，服務將覆蓋灣區 大部分地區和洛杉磯縣的大部分地區。等到2月8日，加州公用事業委員會評估批准之後，Waymo就可以對灣區提供乘車收費服務。

為此加州參議員柯提斯(Dave Cortese)提出立法，授權地方政府在未經當地批准的情況下禁止無人駕駛計程車。去年12月，舊金山市律師邱信福(David Chiu)控告加州公用事業委員會批准Waymo和Cruise的擴張服務。

汽車工程專家趙普向本報表示，服務範圍和速度的擴大，會使得無人駕駛汽車面臨更大的事故風險，特別是在高速公路上，就有很大的操作風險。速度一旦超過每小時55哩，風險就會急劇增加。

舊金山市民林振新說，無人駕駛汽車在舊金山的城市道路上已經試行了有四、五年，市民經常會在道路上看到試運行的車輛。如在市內乘車，沒有安全問題的擔憂，但很少見到車輛在高速路上行駛。市政相關監管人員應該要為民眾把好安全這一關。

早在去年10月，加州車管局宣布暫停Cruise自動駕駛汽車的擴張服務和試運行許可證，理由是因為考慮到大眾的交通安全問題。舊金山市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)提議立法再加碼，以限制無人車向快遞運輸等業務的擴展。

舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)曾提出立法，禁止在無人駕駛車進行包裹遞送活動。佩斯金提出的這項新法案，則要求對無人車公司申請停車場和充電中心提出更嚴格的審查要求。

佩斯金表示，他的法案彌補了現行法律中的一個漏洞，既允許自動駕駛出租車公司在未經適當審查的情況下，就可以建立車隊充電中心。無人車公司目前的策略是先租用停車場，幾個月後在停車場內大量安裝充電樁。

佩斯金與陳詩敏所提議的新法案正在規畫委員會進行審查。如通過，將提交市議會進行公聽與投票表決。目前該提案得到大多數市議員的支持。

舊金山市議會之所以限制無人車業務的進一步擴張，除了考慮到道路安全等問題之外，還擔心無人車的擴張，會對基礎勞工的就業造成強烈的衝擊。他們擔心無人車的發展會取代居民「一哩生活圈」的服務，如對居民快遞業務、充電便利站、以及社區停車場業務的衝擊等。