車輛詐騙案猖獗 或蔓延至北加

警方表示，發生於南加州車輛詐騙案，如今蔓延至每部地區。（FOX 40）

FOX 40電視台報導，根據北加州 治安辦公室稱，2023年底在南加州發生的車輛詐騙案，似乎已蔓延至加州北部地區。

內華達縣（Nevada County）警局辦公室在社群媒體 上表示，這起詐騙案始於有人有興趣購買車輛，通常透過臉書拍賣功能（Facebook Marketplace）或Craigslist聯繫賣家。

接下來，「買家」會安排「檢查、試駕車輛」。官員指出，當他們準備或完成試駕時，通常會和另外一、兩人一起出現。

官員指出，無論在買家試駕還是檢查車輛的過程，賣方的注意力有時會從車輛移開。此時買方其中一人會在查看引擎蓋下方零件時告訴賣方，稱「他們發現車輛有機械問題，並向賣方展示。賣方一時間會對這種說法感到震驚。」

詐騙案發展到此時，通常發生的情況是，和「潛在買家」同行者竄改所出售的車輛。然後他們會對「有機械故障」的車輛提出極低報價，最終可能會以比市場價值低上數千元價格得到一輛功能正常的車。

內華達縣警局辦公室提供下列相關提醒，幫助加州居民今後避免成為這場騙局的受害者：

一、在公共區域（如零售店或停車場）會見潛在買家。

二、不要單獨行動，在會見買家的過程中，最好有親友家人陪同。

三、不要讓潛在買家單獨與您的車輛在一起，包括試駕。

四、若對方懷疑車輛有機械問題，不要屈服對方開出的低價格。最好找值得信賴的車輛修檢機械師再次檢查，同時暫停與買方交易，直到確保車輛問題得到雙方確認、更正或接受。

五、警惕重大的「低價」優惠。

六、交易時完成所有必要的車管局 （DMV）文件。