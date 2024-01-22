半月灣華人槍擊案周年祭 緬懷逝者

左起王豔、余秀玲、丁右立。（記者徐蓓蓓╱攝影）

半月灣 農場工人槍擊案遇難者周年祭21日舉行。國會議員艾許（Anna Eshoo)、加州 參議員貝克爾（Josh Becker)、加州眾議員伯曼（Marc Berman)和丁右立，以及多位當地宗教領袖出席了祭典活動。

周年祭入口設有兩尊香爐，宣傳單有中文、西語雙語，底色上印有白色菊花圖案。場內講壇後陳設有花圈。祭奠活動以帶有東方色彩的鐃鈸和風鈴聲音療癒開始。

半月灣市府官員依次發言，除緬懷逝者之外，也強調這一悲劇讓大家看到那些之前未能發出聲音的群體。提到雖然西裔社區能見度很高，可是這些西裔農場工人並不為人所知。而在悲劇發生之前，人們甚至根本沒有意識到半月灣還有華人 社區存在。

丁右立向遇難者家屬表示慰問：「這些遇難者和我的父母一樣是移民。他們來到這裡工作，卻沒能得到他們需要的幫助。但是從那一天開始，一切都在改變。過去一年來，縣府官員在不斷努力增加農場工人可以居住的可負擔房屋。我們沒有辜負那七位遇難者。我們學到了教訓。我們今天可以做到，明天也可以。他們的記憶也會在我們的社區中長存。」

張宛立是半月灣社區唯一華裔民選官員，也是第一個到現場幫助溝通的華人。她表示：「我很幸運為幸存者提供了文化適當的服務。文化理解是最重要的，我們從這一悲劇中學會了尊重、容忍和理解。尊重讓我們更智慧，更少隨意評價。我看到各級民選官員用切實行動，來避免悲劇重演。這不僅是為這些農民，也是為了我們每一個人。」

王豔是最早發現屍體的農場工人之一。她自述過去一年來精神受到影響，幸而一直有義工在精神和生活上給予照顧。目前除了兩位年長的工友退休外，她其他7位工友還在繼續工作。