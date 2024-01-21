金門公園12畝斯托湖 1票之差通過改名藍鷺湖

金門公園的斯托湖改名為藍鷺湖，展現清新脫俗。（美聯社）

舊金山 縣休閒與公園委員會18日投票，以僅僅一票之差通過決議案，把金門公園(Golden Gate Park)裡那座12英畝大的人工湖改名，遺棄舊名所代表的歧視侮蔑，獲得新名所展現的清麗脫俗。

委員會以4票贊成、3票反對通過更名決議案，把那座湖從「斯托湖」(Stow Lake)改成「藍鷺湖」(Blue Heron Lake)。另外，到湖邊的那條路改稱藍鷺道(Blue Heron Drive)，湖邊的那棟船屋(boathouse)改稱為藍鷺船屋(Blue Heron Boathouse)。公園官員指出，新名稱立即生效，但需要幾天時間更換路標和告示牌。

委員會在書面聲明中指出，藍鷺鷥是這個地方原生的鳥類品種，每年春天成群的藍鷺鷥會回到這座湖的草莓崗(Strawberry Hill)築巢繁衍下一代，藍鷺鷥是這個原住民社區(indigenous community)的堅毅( resilience)、進步(progress)與演化(evolution)的象徵。

這項更名的議案是去年春季提出的，縣政委員梅爾加(Myrna Melgar)的轄區包括這座湖，她是猶太 裔，也是最大力推動本案的委員。在討論本案的過程中，引述了19世紀時加州 州議會眾議員(California Assemblymember)威廉斯托(William Stow)曾經說過的話。

當年斯托公開宣稱他希望把所有的猶太人都趕出加州，又說要給做生意的猶太人加徵重稅，讓他們打消開店的意願。決議案的文件中指出，斯托在1855年說：猶太人是一幫只想在這裡賺錢的人，等他們賺夠了錢，他們就帶著錢落跑。斯托也大力反對接受外來移民在加州落地生根。

斯托晚年擔任舊金山市的公園委員，他籌募到2萬5000元的捐款來開闢出這座人工湖，這座湖遂以他命名。去年11月舊金山市政府對居民進行民調，在提出的新名稱表單上，藍鷺湖是被勾選得最多的。