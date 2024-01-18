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中華文化中心收穫59年來首個永久空間 變身社區聚會點

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山中華文化中心(CCC)宣布，成功收購華埠都板街667號，並宣布翻新計畫，該處是CCC的首個永久地點。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山中華文化中心(CCC)宣布，成功收購華埠都板街667號，並宣布翻新計畫，該處是CCC的首個永久地點。（記者楊逸辰／攝影）

1965年成立的非營利藝術機構－舊金山中華文化中心（Chinese Culture Center of San Francisco，CCC）最近宣布，成功收購華埠都板街667號（667 grant ave），並提出翻新計畫，該處將成為CCC的首個永久地點。

這個占地1萬平方英尺的新空間，是CCC「無牆博物館（Museum Without Walls）」計畫的一部分。該計畫想要跳出傳統展覽空間，動用店面、街巷、公園或其他公共場所，將藝術帶給「牆外」的觀眾。新址和CCC名下的其他空間一樣，以安全、無障礙和支持弱勢群體為目的，並將容納國際藝術展廳、藝術家工作室和社區集會點。

舊金山中華文化中心(CCC)上周舉行記者會，宣布成功收購華埠都板街667號，舊金...
舊金山中華文化中心(CCC)上周舉行記者會，宣布成功收購華埠都板街667號，舊金山市長布里德(右二）、CCC執行總監梁凱欣(右三）與現場官員合影。（記者楊逸辰／攝影）

CCC執行總監梁凱欣表示，「這次擴張規模，是舊金山和亞裔群體邁出的一大步，也是對他們的重大投入」。梁凱欣指出，我們很榮幸為藝術和社區提供更大的發揮空間。這個里程碑是由社區帶頭、由大家共同爭取和倡議的結果。

經過多輪競爭和篩選，CCC從市長住房和社區發展辦公室（Mayor's Office of Housing and Community Development，MOHCD）申請到470萬美元補助款，用來購買新地點。這次撥款是「亞太裔公平基金」（API Equity Fund）的一部分，歸功於舊金山市議員陳詩敏的支持，以及市議會議長佩斯金和前市議員馬兆明的聯合贊助。

舊金山市長布里德表示，市長辦和CCC合資買下華埠都板街667號，正體現社區的堅強...
舊金山市長布里德表示，市長辦和CCC合資買下華埠都板街667號，正體現社區的堅強和創意。（記者楊逸辰／攝影）

另外，眾議員丁右立和楊馳馬還向加州政府申請100萬美元，支付第一階段的翻新工程，將原本空置的店面改為展廳、藝術家工作室和社區聚會點。

舊金山市長布里德表示，「舊金山能在藝術家、居民和遊客眼裡有它獨特的風采，少不了CCC的功勞」，她指出，這次市長辦和CCC合資買下華埠都板街667號，正體現了社區的堅強和創意。華埠一向是藝術和文化的中心，不斷催化著舊金山市和全球的藝術合作、創新和文化交流，「CCC的新空間無疑會鞏固它的地位」。市政府相信，對藝術和文化傳統的堅定支持，既是城市的一部分，也是經濟復甦的基礎。

舊金山中華文化中心(CCC)執行總監梁凱欣在記者會上指出，CCC成功收購華埠都板...
舊金山中華文化中心(CCC)執行總監梁凱欣在記者會上指出，CCC成功收購華埠都板街667號，是一大里程碑，並是由社區帶頭、大家共同爭取和倡議的結果。（記者楊逸辰／攝影）

市議員陳詩敏說：「亞太裔公平基金投入3千萬美元，為的是增強社區的堅韌力和文化實力。」她指出，這次投資，是想讓那些時常面臨迫遷威脅的亞太裔社區組織得到更穩定的支持，而CCC的新址，會為我們展示文化和表演藝術提供又一個安全空間。

市議會議長佩斯金表示：「保留CCC對華埠藝術文化的影響，一直是我的職業目標。」從一開始和前任總監鄧式美合作，到現在和梁凱欣和陳詩敏一起創建亞太裔公平基金，再到幫CCC物色永久地點，都是在朝目標努力。CCC獲得59年以來第一處長久地址，是個歷史性時刻；同時，它也表明了投資非營利和文化保護機構的必要。我們會繼續支持這一做法，期待它帶來的變革。

市議員陳詩敏在活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）
市議員陳詩敏在活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）

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