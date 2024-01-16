小飛機墜半月灣 尋獲1女性死者

一架小型螺旋槳飛機14日晚在半月灣機場和Moss Beach酒廠附近墜毀。至少一人死亡。(ABC 7電視新聞截圖）

據「Newsnation」報導，當局稱，周日（14日）晚間在半月灣 （Half Moon Bay）海岸附近發現飛機殘骸後，由於潮水上漲，因此15日中午宣布暫停尋找墜機倖存者的工作。當局確認至少有一名女性在這宗墜機事件中死亡。

據KGO報導，聯邦航空總署（Federal Aviation Administration， FAA）周一稱，周日晚在半月灣海岸墜毀的飛機上有兩人。

聖馬刁縣治安官辦公室周一下午稱，在搜尋遇難者的過程中，失事地點附近的一艘商業漁船在水中發現了一具女屍，她已被送往聖馬刁縣驗屍官辦公室（Coroner's Office）。「這名成年女性的身分仍在確認中，但鑒於她被發現在同一地點，我們認為她很可能與飛機失事有關。」

聖馬刁縣警長辦公室警佐霍爾沃思（Phillip Hallworth）表示，當局在周日晚上7時13分首次接到飛機遇險的報告。據報案者描述，一架小型螺旋槳飛機在半月灣機場和Moss海灘酒廠（Moss Beach Distillery）附近「異常」飛行。

霍爾沃斯說，報案者稱聽到發動機「熄火」的聲音，並認為飛機即將墜毀。

附近的海岸警衛隊（Coastal Guard）迅速派了一名潛水員下水，但第一次搜索沒有發現任何飛機殘骸或人員。霍爾沃思15日上午向灣區 新聞集團證實，警長辦公室的無人機隨後在水中發現疑似飛機的殘骸。

海岸警衛隊和聖馬刁縣治安官辦公室沒有說明，這架四座飛機失事時機上有多少人。

海岸警衛隊在一份新聞稿中說，直升機和船員28平方哩的區域內搜尋近6個小時，然後取消了搜尋。

舊金山 分區指揮中心（San Francisco Command Center）行動組控制員麥高漢（Ian McGoohan）說：「做出暫停搜索的決定絕非易事，我們對此次事件中的相關家庭深表同情。我們衷心感謝協助搜索工作的合作夥伴們所做的努力。」

霍爾沃思證實，警長辦公室在上午10點左右取消了搜索，理由是潮水上漲對搜索隊構成了危險。

他說，截至周一上午，飛機墜毀時的機上人數尚不清楚，但他指出，飛機很小，限制了機上人員的數量。他指出，機組人員和路人周一發現了被沖上岸的殘骸，並說，這架飛機來自東灣，但他拒絕透露飛機起飛的具體機場。

FAA稱，失事飛機是一架單引擎的Cozy Mark IV型飛機。