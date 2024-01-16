打擊竊盜 金山將裝400攝像頭 涉逾百路口

經常會有停靠在舊金山市區街邊的車輛，在車窗上貼勿砸玻璃的告示。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德日前簽署新法，允許舊金山警察局(SFPD) 開始在市內100個十字路口安裝400個自動車牌讀取器(ALPR)及公共安全攝像頭，以打擊有組織的零售盜竊、機動車輛盜竊， 並解決舊金山的公共安全問題。

據本報記者了解，解決汽車入室盜竊犯罪是舊金山市民迫在眉睫的需求。走訪發現，居住在市區的多數民眾都有車窗被砸的經歷，甚至一年遭遇兩到三次。觀察停靠在舊金山市區街頭的車輛，不時會看到車主們在車窗玻璃上張貼的「車內無一物，請勿砸玻璃」的告示。可見破窗盜竊事件對於市民們的困擾程度。

為了確保盡快安裝攝像頭，舊金山市長布里德指示相關部門，減少繁文縟節和不必要的審批延誤。這包括直接與交通局（ SFMTA） 和公共事業委員會（SFPUC） 合作，因這兩個機構都有可用於安裝攝影機的現有基礎設施。

布里德表示：「舊金山不會容忍任何形式的犯罪活動。在擴大警察隊伍的同時，要採用技術來提高警員們逮捕違法者的效率。這些車牌讀取器，可以在商業竊盜、汽車入室盜竊、偷盜和其他犯罪活動方面發揮關鍵作用。」

舊金山警察局長史考特表示：「在全市範圍內安裝自動車牌讀取器網絡，這些攝影機將成為力量倍增器，幫助警員識別用於犯罪的車輛，並更快、更準確地逮捕罪犯。感謝布里德市長為簡化和加快這項流程所做的工作，以便全市可以立即使用這項技術。」

舊金山地檢長謝安宜表示：「盡快實施這項技術將為犯罪活動提供強大的威懾力，並為法庭上的執法人員和檢察官提供強大的調查工具。」

安裝攝影機的資金由加州 打擊有組織零售竊盜專案撥款提供1730萬元，此外，這筆錢還用於購買必要的設備和車輛、僱傭犯罪分析人員等。這些讀取器針對的是犯罪活動，而不是人臉識別 ，以有助於確保客觀證據。