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台灣大選 灣區僑胞兩樣情 藍：4年後贏回來 綠：民眾寄託民進黨

記者李宗敏／聖荷西報導
投票日當晚，李漢文（右）和其他八萬多名民進黨支持者，自發前往民進黨中央黨部前，聚集在一起觀看開票。（受訪者提供）
投票日當晚，李漢文（右）和其他八萬多名民進黨支持者，自發前往民進黨中央黨部前，聚集在一起觀看開票。（受訪者提供）

這次台灣選舉，灣區藍綠營各自都有不少僑胞返台投票，隨著13日晚結果出爐，民進黨候選人賴清德勝出，自然有人歡喜有人憂。

劉寶剛表示，國民黨既然沒有選上，就應該以在野的角度，監督執政政府。（受訪者提供）
劉寶剛表示，國民黨既然沒有選上，就應該以在野的角度，監督執政政府。（受訪者提供）

中國國民黨黨代表、北加州大專校友會聯合會前會長、北加州台大校友會前會長劉寶剛表示，選舉結果基本和最後的民調差不多，他認為主要原因是藍白合沒有成局，「白營對自己的票數估算不正確，他們先前以為自己有得勝的可能，但很明顯不可能，應該要與藍營合作。」

儘管民進黨實現了前所未有的第三次連任，但劉寶剛相信，只要國民黨繼續努力，四年後仍有希望把總統贏回來，「每一次都有不同的挑戰，每次狀況都不太一樣，每一次都要面對，繼續努力，迎接每次挑戰。」

他表示，國民黨既然沒有選上，就應該以在野的角度，監督執政政府，以台灣人民的利益為出發點，為人民著想，避免戰爭發生，保障台海安全和台灣人民的安全。

舊金山灣區信賴台灣之友會負責人兼執行長、民進黨美西黨部執行委員李漢文是綠營返台投票的代表。儘管她因為腳傷尚未完全痊癒，原本一直猶豫要不要返台投票，但最終希望在民進黨尋求第三次連任執政的時候，能貢獻一點力量，還是決定搭飛機去支持選舉。

投票日當晚，李漢文和其他八萬多名民進黨支持者，自發性地前往民進黨中央黨部前，聚集觀看開票，等待選舉結果。她回憶，當結果宣布的那一刻，所有人都歡欣鼓舞。

李漢文難掩興奮地表示，台灣人民繼續信任民進黨，把希望寄託在民進黨手上，使得民進黨實現了第三次連任，這在全世界所有民主國家中都是很難得的，最重要的是，不管誰贏，台灣可以用民主選票選出自己的總統，光這一點就贏了中國共產黨。她說：「呼籲習近平認清，從沒有所謂的『台獨』，只有民主與獨裁的選擇。」

李漢文指出，這次勝利來之不易。民眾黨和國民黨選前攻擊民進黨和賴清德本人，再加上中國共產黨的認知作戰，在內外夾攻的狀況之下，賴清德最後贏侯友宜90多萬票已經很不容易了。

不過她也十分警惕，中國認知戰不會就此終止，手法只會愈來愈高超、愈來愈精密。且民進黨在立法院的席位沒有過半，朝小野大局面，如果藍白聯合將對民進黨不利，導致無法制定和實施合理政策。

民進黨 投票 國民黨

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