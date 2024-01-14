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市長話金山／結合科技支援警察打擊犯罪 法案上路

市長布里德專欄
舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

在打擊犯罪工作上，我們正在取得進展，同時亦發出了明確信息：舊金山不會容忍任何形式的犯罪活動。在我們繼續重建警隊人手的同時，亦要有智慧地結合科技，用以支援警察，每天照顧市內公共安全，並逮捕那些認為可以在舊金山犯法的人。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

正因如此，我自豪地在上周簽署了法案，允許舊金山警察開始安裝400台自動汽車牌照辨識攝像機，以應對舊金山的公共安全問題。

補助安裝攝像機

該法案將為這些自動牌照辨識攝像機撥款，隨著去年12月簽署的法律後變更，警方現在可以開始在舊金山各個路口安裝400台新攝像機。

為了確保攝像機能夠盡快安裝，我已指示我的團隊和各部門消除一切不必要的官僚程序和延遲。這包括直接與舊金山交通局和舊金山公用事業局合作，兩局都擁有現存的支援基礎設施，可以用來安裝攝像機。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

該法案實施了舊金山由州政府授予的一項零售竊盜補助金。這1730萬元補助金是加州有組織零售竊盜補助計畫向全州各地的地方執法機構發放，以打擊有組織的零售竊盜。舊金山警察局從有組織零售竊盜防治補助計畫獲得1530萬元，而地檢官辦公室則獲得200萬元。

此外，這筆撥款用於支付必要的設備和車輛，以增強我們的有組織零售竊盜和催化轉換器竊盜戰略的工作。其中包括400台自動牌照辨識攝像機，這些攝像機針對的是犯罪活動，而不是人，並有助於作為我們在舊金山推進建基於情報的警務工作的一部分，確保客觀證據的安全性。撥款還資助人手和犯罪分析。

我剛簽署的這項法案是我擬定的另外一項立法的延續工作，通過市議會，授予舊金山警察局使用這一重要的公共安全工具的權力。

公共安全有進展

這項新措施將有助於舊金山繼續在公共安全上取得進展，正如最近的假期季節一樣。在2023年11月20日至2024年1月1日這段時間內，與前一年同期相比，舊金山罪案率有所減少：

·下降48%：搶劫盜竊（包括零售竊盜和汽車爆竊）。

·下降17%：汽車竊盜。

·下降26%：入室竊盜。

這些牌照辨識攝像機將在打擊零售竊盜、汽車盜竊等犯罪活動方面發揮關鍵作用。

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敬安！

舊金山市長倫敦．布里德

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