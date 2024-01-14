市長話金山／結合科技支援警察打擊犯罪 法案上路

舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

在打擊犯罪工作上，我們正在取得進展，同時亦發出了明確信息：舊金山 不會容忍任何形式的犯罪活動。在我們繼續重建警隊人手的同時，亦要有智慧地結合科技，用以支援警察，每天照顧市內公共安全，並逮捕那些認為可以在舊金山犯法的人。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

正因如此，我自豪地在上周簽署了法案，允許舊金山警察開始安裝400台自動汽車牌照辨識攝像機，以應對舊金山的公共安全問題。

補助安裝攝像機

該法案將為這些自動牌照辨識攝像機撥款，隨著去年12月簽署的法律後變更，警方現在可以開始在舊金山各個路口安裝400台新攝像機。

為了確保攝像機能夠盡快安裝，我已指示我的團隊和各部門消除一切不必要的官僚程序和延遲。這包括直接與舊金山交通局和舊金山公用事業局合作，兩局都擁有現存的支援基礎設施，可以用來安裝攝像機。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

該法案實施了舊金山由州政府授予的一項零售竊盜補助金。這1730萬元補助金是加州 有組織零售竊盜補助計畫向全州各地的地方執法機構發放，以打擊有組織的零售竊盜。舊金山警察局從有組織零售竊盜防治補助計畫獲得1530萬元，而地檢官辦公室則獲得200萬元。

此外，這筆撥款用於支付必要的設備和車輛，以增強我們的有組織零售竊盜和催化轉換器竊盜戰略的工作。其中包括400台自動牌照辨識攝像機，這些攝像機針對的是犯罪活動，而不是人，並有助於作為我們在舊金山推進建基於情報的警務工作的一部分，確保客觀證據的安全性。撥款還資助人手和犯罪分析。

我剛簽署的這項法案是我擬定的另外一項立法的延續工作，通過市議會，授予舊金山警察局使用這一重要的公共安全工具的權力。

公共安全有進展

這項新措施將有助於舊金山繼續在公共安全上取得進展，正如最近的假期季節一樣。在2023年11月20日至2024年1月1日這段時間內，與前一年同期相比，舊金山罪案率有所減少：

·下降48%：搶劫盜竊（包括零售竊盜和汽車爆竊）。

·下降17%：汽車竊盜。

·下降26%：入室竊盜。

這些牌照辨識攝像機將在打擊零售竊盜、汽車盜竊等犯罪活動方面發揮關鍵作用。

請在微信 上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長倫敦．布里德