屋崙前市長薛麗比參選州財長 鮑克塞、威善高等人支持

屋崙前市長薛麗比11日宣布參加2026年州財務長的競選。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 前市長薛麗比（Libby Schaaf）11日宣布參加2026年加州 財務長的競選。薛麗比的競選綱領是，以負責、透明和問責的方式管理公共預算和加州的投資，改善公共基礎設施，解決住房危機，促進教育機會，實現氣候目標。

現任州財務長馬世雲（Fiona Ma）參加副州長競選，席位將空缺。薛麗比也是首個宣布角逐此職位的人選。她已獲得前聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer），州參議員威善高（Scott Wiener）、沙加緬度市長斯坦伯格（Darrell Steinberg）、柏克萊市長阿瑞坤（Jesse Arreguin）、伊利諾伊州財長兼全國州財長協會主席弗雷裏克斯（Michael Frerichs）、俄勒岡州財長雷德（Tobias Read）等人的背書。

薛麗比（後台）的競選綱領是，以負責、透明和問責的方式管理公共預算和加州的投資，改善公共基礎設施等。（記者劉先進╱攝影）

薛麗比是土生土長的屋崙人，2010年首次當選屋崙市議員。曾在2015到2023年初任屋崙市長。卸任市長後，她擔任「加州崛起」（Emerge California）組織一年的臨時執行總監，專門培訓女性競選民選公職。她還在柏克萊加大高盛公共政策學院（Goldman School of Public Policy）授課。

薛麗比在聲明中提及任職期間的多項成就，她說，自己知道如何將進步價值觀與財政責任相結合。「作為屋崙市長，我管理著數十億的預算，創建了屋崙第一個雨天基金，並將城市信用等級提高到歷史最高水準。我利用金融工具創建屋崙首個用於基礎設施、氣候和經濟適用房的可再生債券計畫，並建立了全國認可的大學儲蓄計畫。作為加州的財務長，我將帶著我的經驗和熱情，為所有加州人投資於一個安全和可持續的未來。」

薛麗比作為市長所取得的成就還包括籌集5000萬，為屋崙每一位來自低收入 家庭的公立學校學生提供大學獎學金和儲蓄帳戶，籌資給屋崙低收入學生配備筆電和網絡。制定全國最大的收入保障計畫之一。2018年2月，針對美國移民和海關執法局 (ICE) 特工將在灣區進行的突襲，薛麗比向移民社區發出公開警告，這一舉動遭到川普政府的嚴厲批評。川普甚督促司法部長，調查薛麗比妨礙司法公正。她被 Politico 評為美國政壇最具影響力的聲音之一。

薛麗比任期內常到華埠參加活動，包括農曆春節給商戶拜年。不過，她的施政存在一定爭議。在施政最後幾年、2020年疫情爆發後，屋崙槍枝暴力和謀殺率有所上升。從2020年到2022年，屋崙兇殺案都超過100起。且針對亞裔的暴力犯罪明顯增加。2022年下半年，屋崙小西貢社區接連有多起犯罪。7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）遭人搶劫殺害。8月17日淩晨，60歲的亞裔婦女在家中睡覺被流彈擊中，幸好沒有生命危險。當時有華埠社區組織在市府門口聚會示威。有社區人士批評，雖然聯繫了市府，但薛麗比並未在緊要關頭表明對亞裔社區的支持。

薛麗比擔任市長期間，雖然努力解決住房危機和遊民問題，建造2萬套住房，但遊民人數在2015到2023年間狂飆131%。

鮑克塞說，薛麗比已證明，她擁有民選官員所急需的氣質、常識和奉獻精神。威善高表示，薛麗比是一位勇敢的領導者，「作為加州財長，她將繼續成為住房和氣候問題的有力支持者，並利用這一職位投資於更可持續、更繁榮的社區。」