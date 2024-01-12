華裔夫婦太浩湖滑雪遇雪崩 妻遭活埋陌生人救命

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

近日一對華裔夫婦在太浩湖（Lake Tahoe）滑雪時，遇到雪崩。妻子被埋在大雪中動彈不得。千鈞一髮之際，一位陌生人救了她。而這場太浩湖雪崩慘劇，導致一人死亡、三人受傷。

根據ABC7電視台報導，這對夫婦分別為Joseph Lu與Janet He。他們10日（周三）在太浩湖Palisades地區滑雪。突然，山上大片白雪滾落下來將Janet He沖走了。Joseph Lu說，「我當時找不到妻子，一遍又一遍喊她的名字。當我意識到發生了雪崩，心理感到很害怕，我用滑雪仗畫開附近的積雪，著急的尋找妻子。」這一切發生的太突然，前幾秒還在他身旁的妻子，突然不見蹤影。

妻子Janet He表示，雪崩來臨時，她感覺整個路面帶著她在向山底滑去。在被大雪埋住後，Janet He根本站不起身，因為壓在身上的雪很重，她根本無法推開。Janet He說，她的臉被埋在雪裡，幸運的是，當時戴著口罩 ，裡面有一些空氣。當時她儘量保持鎮靜，因為慌張會消耗更多氧氣。

眾人合力解救Janet He。（ABC7）

被困之際，Janet He聽到上面有人對她喊話。Janet He說，這是她這輩子聽過最好聽的聲音。這位陌生人說「別擔心，我來救你。」並不斷挖開埋在Janet身上的積雪，在被救出後，Janet與這名救命恩人合影，並歡呼「我得救了，沒關係，我仍可以走路。」

Joseph Lu（右）、Janet He講述10日發生的驚心動魄的經歷。（ABC7）

Janet He與丈夫Joseph Lu隨後一起走下山，他們沒有受傷。後來才意識到他們有多幸運。Joseph Lu說，「滑雪的風險一直都在，我們都知道。我們需要尊重大山，尊重其中潛在的危險。」他表示，經此一難，死裡逃生，更能感受到彼此的珍貴以及時間和生命的寶貴。

當天的雪崩發生在太浩湖Palisades KT-22雪道。高雪道海拔較高，屬於黑鑽級別。這次雪崩導致一名被加州灣區 的66歲男子死亡，另有三人受傷。