亞裔警察黎俊追悼會 屋崙痛別英雄

州檢察長邦塔說，黎俊是屋崙之子、逝去的英雄。」（取自KTVU電視截圖）

屋崙 因公殉職的亞裔警員黎俊（Tuan Le）追悼會10日上午舉行。民選官員、同仁、親友回憶音容笑貌，稱讚他是屋崙之子、逝去的英雄。

堂妹Jennifer Ky說，黎俊家並不富裕，遠赴美國。在越南 的最後一天，母親買了一個蘋果給他，他卻不捨得吃，回家分給幾個表弟，「從童年到現在，我永遠記住他樂於分享的時光，他是房間裡的輕鬆笑臉。我會想念他在家庭聚會時進門的樣子，想念他的熱情和開朗。」

去年12月29日凌晨1時和4時30分，屋崙一大麻店先後發生兩起入室盜竊。在第二起盜竊發生時，身穿便衣的黎俊到場執勤，逃離的一個匪徒連續開槍，警方沒有還擊。黎俊不幸中槍，五個多小時後傷重不治，社區頗為震驚。

追悼會舉時正下雨，警車長列，儀仗隊肅穆，送別黎俊遺體。屋崙市長盛桃，阿拉米達縣地檢長官善貞等均參加。

州檢察長邦塔(Rob Bonta)說，大家不要忘記那些將執法人員送到外面世界的家人和朋友的勇氣、愛和無私，他們的歸來沒有任何保障。「加州 永遠不會忘記你們所做的一切犧牲。當悲傷時，讓我們記住這位早逝的年輕人所做的一切好事，銘記他的美麗，他的光芒，銘記這位屋崙之子、逝去的英雄。」

屋崙代理警長埃里森（Darren Allison）引用甘迺迪總統的講話說：「一個國家不僅要通過它所培養的人才來展現自己，還要通過他所緬懷的人才來展現自己，並向他們致敬。今天，我們緬懷警員中最優秀的人。」

他探討警員的工作意義：「漫長的時間，熬夜，永無止境的工作，不斷的猜測，風險。如果結局是這樣，我們為什麼要這樣做？我們為了服務、保護和捍衛那些不能這樣做的人。我們為家人而戰，他們能過上好日子，遠離困擾世界的破碎，茁壯成長。黎俊知道他為什麼要做警員。他知道人們依賴他。『不朽就是一生做好事，留下自己的印記。』雖然他的離去給部門和社區留下空白，但我們懷念他留下的勇氣、同情心和犧牲精神。」

堂妹Jennifer Ky回憶黎俊七歲多的故事，讓人動容。1995年10月，全家搬到美國前一天，在城裡辦事。她的姨媽、黎俊的母親發現，兒子在農貿市場死盯著一個蘋果，表情難過。當時，一家人經濟拮据，買蘋果不是簡單的決定。但想著是留在越南的最後一天，她妥協了，給黎俊買了蘋果。不知為何，黎俊沒有吃掉，「黎俊對吃從來不吝嗇。姨媽回家後大吃一驚，黎俊把蘋果切成塊，分給兩個表弟，而不是獨享。這也是他與表弟告別的方式。這就是黎俊七歲的樣子。」