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是否簡化住房審批？ 舊金山議會論戰

記者李怡／舊金山報導
SB423號法案發起者威善高。（記者李怡／攝影）
SB423號法案發起者威善高。（記者李怡／攝影）

舊金山市議員佩斯金(Aaron Peskin) 與陳詩敏反對SB 423法案，並希望對州府的這一項立法提起訴訟，並稱此項立法是一項不公平、歧視性的法案，此舉掀起了舊金山市府如何應對住房緊張問題的風波。

佩斯金和陳詩敏上個月也要求市府律師邱信福（David Chiu） 向市議會發起倡議反對SB 423立法的實行。

SB 423法案是由州參議員威善高(Scott Wiener)起草，於2017年簽署成為法律，並於2018年1月1日生效。此法案透過免除「酌情審查」和「加州環境品質法」(CEQA) ，確保申請建築許可證者，可在三到六個月內，收到建築許可證（具體取決於項目規模），此法案目的是為了簡化開發商的建房流程。

不過，佩斯金和陳詩敏是少數投票反對該法律的人。

對此反對聲浪，威善高在聲明中表示：「對舊金山的反住房力量感到害怕，因為SB 423實際上將幫助舊金山解決住房短缺問題。反對聲浪也進一步暴露了舊金山在住房問題上的頑固態度，希望立法者可以花更多時間來解決問題，而不是繼續製造更多障礙。」

佩斯金和陳詩敏反對此法案，並聲明指出，舊金山在補貼住房投資方面一直處於領先地位，且市內近四分之三的住房配額，已經在舊金山市的規畫中，只是在等待有利的經濟環境再啟動。

舊金山住房規畫部估計，2023年只有1800多戶新住房獲批建設，這是近年來住宅建設最糟糕的年份之一，尤其是因為高利率和建築成本以及整體低迷的住房市場。佩斯金和陳詩敏還引用了舊金山市預算分析師的報告，報告指出，目前舊金山現有6萬戶空屋。

SB 423號法案簡化至少50%的可負擔房屋項目審批建造流程，法案同時也透過改變SB 35的勞工條款，讓廣大建築工人群體受益。

在法案生效的前四年，全州已建造1萬8000戶房屋。根據舊金山規畫部門的數據，在舊金山新增的2000個住房單元中，約93%是可負擔性住房。

威善高表示，加州需要數以百萬計的新房，必須為城市和建築商提供一切工具，並支持加快房屋建設，SB 35號法案一直在加速審批建屋許可，特別是為低收入和工薪階層建造的可負擔性住房，過去四年簡化了約1萬2000戶新房的審批，其中近75%為可負擔性住房。舊金山約有3000戶新住宅在SB 35法案的精簡流程下獲得審批和新建。

舊金山市建築物稽查處(Department of Building Inspection)指出，2023年是從2018年以來建築商營建許可證(construction permits)申請數量最低的一年，但該處樂觀表示，2024年的申請量應該會增加。

建築物稽查處的發言人指出，經過一系列的立法與內部重整，今年核發營建許可證的速度會加快，希望因此能有更多的營建工程迅速動工，促進舊金山市的發展。

舊金山 加州 低收入

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