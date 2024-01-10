教師陳柔恩 角逐17區聯邦眾議員

競選加州第17區國會議員的陳柔恩，聖荷西由華人女性創辦的Hope Nuevo舊貨店舉辦。（記者楊逸辰/攝影）

聖荷西 26歲華裔女子陳柔恩（Anita Chen）決定參選加州第17區國會議員。陳柔恩是一名自豪的聖荷西當地人，她在參選前一直是位教育家，她說，「在課堂上，我經常告訴我的學生，我們透過說真話來激發改變。」

與其他國會參選人不同的是，陳柔恩的政見聚焦治理人口販賣計畫。她表示，自己有幸能夠遊歷世界，了解到全球各地中女性受到人口販賣的悲慘經歷，並深切感受到這些事件中受害人的無望。

陳柔恩說，2023年夏天，她看到一部由真實事件改編的電影「自由之聲」（Sound of Freedom），片中講述政府探員從哥倫比亞性販子手中解救兒童的故事。「我意識到這樣的事情竟然也會發生在美國的年輕男女生身上，我覺得必須有人來為此做點什麼。」九天之後，有人問她是否要參選國會議員，從沒想過參選的她，認為國會的確能夠給她一個平台來為這些人口販賣的受害者發聲，於是她決定參選。

陳柔恩推出具體的政策是「恢復尊嚴」，並主張司法系統確認所有人的尊嚴，特別是那些陷入剝削循環的人們，必須透過國家法案來保證人口販賣的犯人而非受害者會受到懲罰，並且向當地警察提供資源、技術和培訓來追捕線上人口販賣活動。

除了人口販賣之外，陳小姐對於其他的公共安全問題也有著想法。例如美國街道上芬太尼盛行，由於該藥物致死事件已經成為美國社會的一大危機。她說，「我不能説我有著相當快速有效的解決方案，但是我們可以透過將南方邊境關閉的方式將局勢減緩。許多的芬太尼都從南方邊境流入美國，它們帶來的死亡應該迫使我們去思考作為一個國家，我們該做什麼來保護我們的社區、兒童和家庭。」

26歲華裔陳柔恩參選聖荷西的加州第17區國會議員。（記者楊逸辰/攝影）

陳柔恩支持政府透過強而有力的地方執法和採取堅定的打擊犯罪立場來保護公共安全。「政府在執法方面的作用至關重要，因為執法失敗會損害安全和信任。」她表示，「地方問題必須在當地解決，具有全國重要性的問題需要聯邦政府 來提供對社區安全的支持。」

在其原本是本行的教育方面，陳柔恩推出的政策核心是「教育自由」，其涵義是主張建立一個優先考慮父母在孩子教育中作用的教育制度。「父母應該有權利選擇孩子成年之前的學習方式、地點、時間和內容，同時應該由州而不是聯邦政府制定教育標準，」她解釋，「地方的實體以及家長的監督應該能夠去管理學校的決策、保留審查和確定課程的權利。」