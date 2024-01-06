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來舊金山遊玩 中國城、巨人隊球場、哈利階梯…必訪景點

編譯林思牧／綜合報導
2024年舊金山最受關注的景點就是中國城，圖為中國城的舞龍舞獅。（記者李怡／攝影）
2024年舊金山最受關注的景點就是中國城，圖為中國城的舞龍舞獅。（記者李怡／攝影）

許多人認為舊金山是美國最有魅力的城市，但即使在這裡住了幾十年的居民，也會不時的發現「神秘景點」，舊金山紀事報在一元復始之際列出2024年的24個必訪勝地，排名榜首的是「中國城」。本篇介紹排行前三名的景點。

紀事報連續三年刊出本市的最佳旅遊景點，2022年初還在疫情期間，所以選擇的是戶外的景點。2023年初選擇的是走向群眾聚集的景點，因為那時疫情已緩和許多；2024年專注的是小商家和鄰里中美景如畫的地方，包括列治文(Richmond)和訪谷區(Visitacion Valley)。紀事報邀請報社同仁分享各家獨門秘辛，製作出今年的排行榜。

觀光客來到舊金山，豈能不到中國城大開眼界？中國城最熱鬧的街是Grant Avenue，一條街上有五花八門的生意，穿過龍門(Dragon Gate)進入中國城，每個人都會拿出手機跟這座1950年代建成的牌樓合拍。入夜以後這裡又是另一番景象，點亮的燈籠帶來遠方異域的神秘氣氛。

這裡到處都有小吃店，價錢便宜而且種類繁多；禮品店裡有很多別地方看不到的東西，讓尋寶人興奮的駐足許久。沿著Grant Avenue走到盡頭處，就是遠近馳名的Li Po雞尾酒坊，它有種類繁多的中式邁泰雞尾酒(Mai Tai Cocktails)，細細啜飲一杯令人煩惱皆忘，這家店的霓虹燈招牌也是一絕。

到舊金山巨人隊觀看比賽也是相當值得推薦的旅遊行程。（美聯社）
到舊金山巨人隊觀看比賽也是相當值得推薦的旅遊行程。（美聯社）

第二個推薦的旅遊體驗，是騎自行車到職棒舊金山巨人隊(Giants)的主場看棒球賽，前任總教練凱普勒(Gabe Kapler)和球賽廣播名嘴佛萊明(Dave Flemming)去年都曾經騎自行車來球場上班。在美國的四大職業球類運動中，甲骨文球場(Oracle Park)是最容易騎自行車到達的。另外一個受自行車騎士歡迎的作風，是每當有主場比賽的時候，舊金山自行車聯盟的會員會來幫觀眾「代客泊車」(valet service)，別忘了帶幾塊錢做小費。

「哈利階梯」可看到舊金山的自然景觀，是推薦的第三個舊金山旅遊行程。（翻攝自Goo...
「哈利階梯」可看到舊金山的自然景觀，是推薦的第三個舊金山旅遊行程。（翻攝自Google Map）

因為舊金山丘陵起伏的地勢，許多地方都有步行階梯(stairways)，巴卡林斯基(Adah Bakalinski)寫了一本叫「舊金山之步行階梯」(Stairway Walks of San Francisco)的書，她把「哈利階梯」(The Harry Steps)稱為所有階梯中最宏偉的(most magnificent)。

哈利階梯是在諾谷(Noe Valley)的住宅區中間，先是有幾段水泥材質的階梯，到最上方是一長條由木料建成的階梯，踩在230級的階梯緩緩上行，階梯左右都是很有風格的房子，其中有幾間房子沒有車道通達，只能靠走階梯到達。回程的景觀更美，從樹木之間可以看到柏納爾高地(Bernal Heights)、諾谷與舊金山市區的勝景。下完階梯以後，可以在附近的Sanchez Street吃午餐，或者到Mission Street去吃「蛹餅」(pupusas)，這是薩爾瓦多的傳統美食。

舊金山 哈利 疫情

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