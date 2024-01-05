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嚴歌苓新書分享會 與金山讀者互動熱烈

記者劉先進／舊金山報導
知名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會，3日下午在金山市立圖書館舉行。（記者劉先進／攝影）
知名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會，3日下午在金山市立圖書館舉行。（記者劉先進／攝影）

知名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會，3日下午在金山市立圖書館舉行。分享會一開始在小會議室舉行，慕名而來的讀者，將現場圍得水洩不通，圖書館緊急協調，將分享會安排到大型會議室。新書描繪80年代知識分子的覺醒和幻滅，讀者互動踴躍，100多名觀眾大呼痛快，有觀眾從洛杉磯飛來參加，有觀眾三天前參加完加拿大分享會，又追到舊金山。

嚴歌苓著作小說「陸犯焉識」、「少女小漁」、「扶桑」、「天浴」、「芳華」等膾炙人口，作品多次被改編成電影和電視劇。中國徐州發生鐵鏈鎖脖八孩母親事件中，她批評中國當權者，更是遭到中國封殺。

知名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會，逾百位華人熱情參與。（記者劉先進...
知名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會，逾百位華人熱情參與。（記者劉先進 ／攝影）

嚴歌苓與北加灣區也頗有淵源，她1994年曾在東灣阿拉米達市居住10年，在灣區寫出「扶桑」等作品。

「米拉蒂」新書描繪80年代初，20歲的女孩米拉蒂從軍隊文工團轉業，人生經歷關鍵轉型，從舞者成為獨立思考創作的年輕作家，她的觀念也有了一場大洗牌，包括愛情、性、自由、民主等。書中的主角後來和父親出國，父親摯友、戲劇家吳可也到國外投奔，藉助米拉蒂的眼睛，「連結了那個時代所有可能發生的故事，曾經的中國往事看似荒誕得稀奇古怪，卻真實得如同超現實主義的油畫，讓人驚心動魄」。

嚴歌苓說，故事圍繞米拉蒂的個人經歷，見證了中國兩代藝術家、作家、知識分子的覺醒和幻滅，「一直想寫80年代，中國最頂尖的一線作家，都在那時成長起來」。

她回憶，80年代，上海電影製片廠邀請父親蕭馬（原名嚴敦勳，作家兼編劇，生前寫過「巨瀾」「鐵梨花」等）寫劇本，「他喜歡住飯店。那時就說，不給稿費，付上海錦江飯店的房錢就行」。在飯店的房間，嚴歌苓認識「整整一代藝術家」。油畫家陳逸飛、電影演員陳冲，以及陳冲的畫家哥哥陳川、「紅色娘子軍」編劇梁信、作家暨編劇白樺等。

名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會，3日下午在金山市立圖書館舉行，不少...
名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會，3日下午在金山市立圖書館舉行，不少熱情讀者現場提問。（記者劉先進／攝影）
名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會，3日下午在金山市立圖書館舉行，不少...
名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會，3日下午在金山市立圖書館舉行，不少熱情讀者現場提問。（記者劉先進／攝影）

那時有傷痕文學正視脆弱，人們從雷鋒式的英雄人物回歸，神性存在回到人性存在，人性可惡又可笑，包含從最黑暗到最光輝的光譜。這些藝術家給嚴歌苓極大衝擊，她說：「我們的大時代來了，中國的文藝復興來了。」

80年代還打開嚴歌苓的眼界，讓她接觸到美國、拉丁美洲、歐洲等地的文學作品。「如果沒有80年代的話，我不會成為今天這樣的作家。我也不會走出國門，接受美國大學的專業文學技巧訓練，」她說：為什麼這個年代會有這麼強勁的力量，讓類似我這樣不想成為作家的人，變成作家？」

嚴歌苓說，寫米拉蒂的故事，是希望描繪當時年輕的一代，如何從打開的窗戶看世界，「我們的那種興奮，一直到今天還在緬懷。像一場大夢一樣」。那個年代人們好像打了一種藥，從沉睡狀態到突然、瘋狂的甦醒，那時有旺盛的創作力，爭取自由和享受自由。

過了80年代，知識分子又「睡回去」了，當年的活力、憤怒和勇敢都沒了。這讓她想起了電影「Awakening」，1969年因為發明新藥，患上睡眠病（Sleep disease）的病人甦醒，但他們醒來後發現，人生不過這些事情，又選擇睡回去。她說：「現在中國的知識分子是真睡，還是假睡，乃至痛苦的假睡？」

名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會3日在金山市立圖書館舉行。在新書分享...
名作家、編劇嚴歌苓舊金山新書「米拉蒂」分享會3日在金山市立圖書館舉行。在新書分享會後，嚴歌苓給讀者簽名，灣區華人反響熱烈。（記者劉先進 ／攝影）

灣區 舊金山 圖書館

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嚴歌苓想藉電影 講中國故事給全世界聽

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