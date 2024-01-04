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舊金山中領館慶美中建交45周年 總領事：辦簽證4天取件

記者李怡／舊金山報導
中國駐舊金山總領館舉辦慶祝美中建交45周年招待會。(記者李怡／攝影)
中國駐舊金山總領館舉辦慶祝美中建交45周年招待會。(記者李怡／攝影)

中美建立外交關係45周年媒體招待會3日在中國駐舊金山總領事官邸舉行。灣區數十家媒體出席。

中國駐舊金山領館總領事張建敏表示，希望中美關係在迎來建交45周年之際，要落實兩國元首在舊金山達成的共識，報括在氣候變遷領域達成的共識，並促進民間人文經濟的合作交流。

他表示，為增進兩國之間的友好往來，目前美國民眾到舊金山中國總領館辦理簽證事宜，無需在網上預約，可直接到簽證大廳現場辦理，四天即可拿到證件。

此外，為加深兩國之間的相互了解，中國在未來五年將重視開展人文外交，並邀請美國5萬名青年留學生訪問中國，以便更好的了解中國文化。

疫情前每周中美通航300多班，現在只有70多航班。張建敏表示，為兩國人民和民間的友好往來，中美建交45周年之際，各方正在促進增加中美航班數量。

除了人文外交之外，張建敏表示，加州在科技創新、人工智慧、生物醫療，等領域處於世界前線。讓富有創新精神的大學生加強交流，可以彼此互動和學習。中國在清潔能源、新能源汽車產量、以及悠久傳統文化方面，處於世界獨特地位。願兩國能加強交流，並互相尊重。

張建敏表示，在1月1日，中美兩國建交45周年之際，中國國家主席習近平與美國總統拜登互致信函。習近平指出，中美建交是兩國關係史和國際關係史上的大事件45年來，中美關係歷經風雨，砥礪前進。兩國雙邊貿易額從1979年不到25億美元增加到2022年近7600億美元，雙向投資從近乎為零到2600多億美元，友好省州和友好城市關係已多達284對。中美也在許多國際地區熱點和全球性議題上開展了有益的合作。歷史證明，中美關係的發展不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定與發展。

拜登在賀信中表示，自1979年成立以來，美中之間的聯繫促進美國、中國和全世界的繁榮和機會。「我致力於負責任地管理這段重要關係。我期待在我們的前任們以及我們多次會晤和討論取得進展的基礎上，繼續推進美中關係。」

張建敏總領事表示，美國民眾到舊金山中國總領館辦理簽證事宜，無需在網上預約，可直接...
張建敏總領事表示，美國民眾到舊金山中國總領館辦理簽證事宜，無需在網上預約，可直接到簽證大廳現場辦理，四天即可拿到證件。(記者李怡／攝影)

舊金山 拜登 簽證

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