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雨後水多 灣區賞瀑推薦5路線 高手、親子皆宜

記者葛歆睿 / 南灣報導
Cataract Falls Trail全程至少能看到七個高度不同的瀑布。（取自加州州立公園官網）
Cataract Falls Trail全程至少能看到七個高度不同的瀑布。（取自加州州立公園官網）

前幾年灣區遇到旱季，許多瀑布只剩涓滴之流，而近期灣區迎來幾波不小的降雨，灣區許多風景如畫的瀑布，目前水勢浩大，選個好天氣的日子，正是賞瀑、健行的好時機。

山區瀑布很多，大家各有所好，其中五個最佳觀賞瀑布的徒步路線，從適合家庭的輕鬆遊玩，到等待高手挑戰的冒險之旅都有。不過出發前一定做好應對濕滑路面和泥濘的準備，並查看步道狀況，若遇風暴、下雨天氣，千萬不要前往喔。

Cascade Falls路途短暫但景色毫不遜色。（取自馬林縣公園官網）
Cascade Falls路途短暫但景色毫不遜色。（取自馬林縣公園官網）

一、Cascade Falls, Mill Valley

如果想在不費力氣的情況下欣賞瀑布，這條Mill Valley附近的路線是完美的選擇。雖然路途短暫但景色毫不遜色，瀑布周圍環繞著高聳的紅杉，還有長凳供遊客休息或者靜靜地聽著水流聲發呆，強烈推薦家庭出遊。

Sugarloaf Ridge對於家庭來說很棒的瀑布徒步路線。（取自Sugarl...
Sugarloaf Ridge對於家庭來說很棒的瀑布徒步路線。（取自Sugarloaf Ridge州立公園臉書）

二、Sugarloaf Ridge, Kenwood

這是另一個對於家庭來說很棒的瀑布徒步路線，有幾種不同的選擇。0.5哩長的Lower Canyon Trail通過樓梯直達海拔約80英呎的瀑布。其他稍長的選擇包括長0.8哩、爬升400呎的Upper Canyon Trail，和長2哩、爬升450呎的Canyon-Pony Gate Loop，兩者都有陡峭的上坡和樓梯。

三、Cataract Falls, Stinson Beach

位於Mt Tamalpais北坡的Cataract Falls Trail是灣區最好的觀賞瀑布路線之一，步道起始點在Alpine Lake附近的Bolinas Fairfax Road，全程至少可以看到七個不同高度的瀑布。幾場暴雨過後，瀑布變得生機勃勃，千萬不要錯過。由於這條路線非常受歡迎，周末可能會比較擁擠。

Uvas Canyon縣公園內的徒步路線上可以看到六個瀑布。（取自hilltro...
Uvas Canyon縣公園內的徒步路線上可以看到六個瀑布。（取自hilltromper.com）

四、Uvas Canyon Waterfall Loop, Morgan Hill

位於矽谷東南40哩里的摩根山的Uvas Canyon縣公園內，這條環行徒步路線上可以看到六個瀑布，沿著Waterfall Nature Loop Trail向西南走, 然後從Contour Trail和Alec Canyon Trial向東北方行進繞回起點。公園內有總共7哩的小徑，可以根據喜好延長或縮短徒步旅行。

Alamere瀑布是加州僅有的兩個潮汐瀑布之一。（取自國家公園官網）
Alamere瀑布是加州僅有的兩個潮汐瀑布之一。（取自國家公園官網）

五、Alamere Falls, Point Reyes National Seashore

高40呎的Alamere瀑布是加州僅有的兩個潮汐瀑布之一。雖然道阻且長，但獎勵是可以看到水流從懸崖上傾瀉而下落到海灘流入太平洋的奇觀。通向Alamere瀑布的徒步路線一共有三條，從Palomarin Trailhead出發距離13.2哩，從Bear Valley Trailhead出發距離14.8哩，從Five Brooks Trailhead出發距離15.6哩。無論選擇哪條線路，都需要在抵達Wildcat Campgrond後，沿著一條小路前往Wildcat Beach。

切記，如果看到海浪已經接近達懸崖底部，請不要步行前往瀑布底部的海灘，因為可能會被捲走。可以透過查看潮汐預測和NWS建議，選擇在退潮時安排徒步旅行，以便安全地觀看瀑布。

灣區最佳觀賞瀑布的徒步路線表。
灣區最佳觀賞瀑布的徒步路線表。

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