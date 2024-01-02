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舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

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舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

記者李怡／舊金山報導
元旦舊金山市場街上的遊客。（記者李怡╱攝影）
元旦舊金山市場街上的遊客。（記者李怡╱攝影）

元月1日是全國民眾共慶新年的法定節假日。元旦當天舊金山市中心景點遊客絡繹不絕，分布在不同的商埠，共同慶祝新年來臨。

舊金山市中心方圓七哩，以聯合廣場、華埠和金融區以及河濱碼頭的景點，最為吸引世界各地的遊客到訪觀光。元旦當天，記者走訪以上幾個主要街區後發現，不只是來自世界各地的遊客來到了舊金山，灣區周邊城市的諸多家庭也成為舊金山這幾個商埠的消費主力。

遊客和騎行組織元旦聚集在輪渡大廈。（記者李怡╱攝影）
遊客和騎行組織元旦聚集在輪渡大廈。（記者李怡╱攝影）

元旦上午，也許熬夜跨年看煙火表演的市民們還沒有從睡夢中甦醒過來，但是遊客喜歡到訪的輪渡大廈商業街已經擠滿了從世界各地前來的觀光客。

假期特別從西班牙來舊金山遊玩的Joyce母子倆說：「昨天為了看舊金山的海上煙火表演，在海濱區等了三個多小時。美麗的新年煙火表演，讓等待非常值得。一早兩人又沿著北岸海濱跑步到輪渡大廈商埠，排隊買剛剛烘焙好的橄欖麵包，以體驗一下當地人的生活。」他們告訴本報，對舊金山的第一印象是「陽光明媚非常美麗的海濱城市」。

華人家庭 帶孩體驗華埠

在漁人碼頭看海獅的Tom一家，來自中部亞特蘭大。他們表示，早在一個月前決定要來舊金山過元旦時，便引起了親戚朋友們的擔心。他們擔心這裡的治安和無家者會毀了大家度假的心情。

Tom說，實際上並沒有大家想像的那麼恐怖。「陽光明媚的海濱城市、乾淨的街道、高聳的大樓和充滿多元色彩的舊金山華埠，給我和我的家人們留下了很好的印象。」

華埠舞獅活動吸引眾多遊客駐足觀看。（記者李怡╱攝影）
華埠舞獅活動吸引眾多遊客駐足觀看。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠在元旦這一天也吸引了眾多來自灣區不同城市的家庭到訪，漫步在華埠的主要商業街道上，會聽到孩童們的嬉笑。來自東灣核桃溪市的方宏傑家庭，特別帶孩子們在元旦假期來華埠，看舞龍舞獅表演，與燈籠街和李小龍的功夫牆合影。

方宏傑說：「李小龍是我的童年偶像。我也特別想把我喜歡的文化，再講述給我的下一代。華埠是一個很好的環境，讓孩子們在潛移默化中了解社區，了解中國文化。」

具有標誌性的舊金山纜車上，乘客爆滿。他們分別從不同的角度用手機拍攝和記錄著舊金山的人文和風景。

目前還沒有統計的數據發布顯示自感恩節假期以來舊金山的遊客復甦情況。但記者觀察，舊金山市中心的繁華程度，雖趕不上疫情前，但是在平時非假日期間，也已經出現了人潮湧動、交通擁堵的復甦跡象。

舊金山華埠白蘭站新年裝飾。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠白蘭站新年裝飾。（記者李怡╱攝影）

舊金山 華埠 觀光

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