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不滿東灣藥店被搶 民眾示威喊罷免官善貞

記者劉先進／艾伯尼報導
包括華人在內的一批民眾，28日聚集在艾伯尼一家CVS藥店前示威，要求解決日益飆升的犯罪，呼籲罷免縣地檢長官善貞、屋崙市長盛桃辭職。（記者劉先進／攝影）
包括華人在內的一批民眾，28日聚集在艾伯尼一家CVS藥店前示威，要求解決日益飆升的犯罪，呼籲罷免縣地檢長官善貞、屋崙市長盛桃辭職。（記者劉先進／攝影）

包括華人在內的數十個民眾，28日聚集在東灣阿拉米達縣的艾伯尼（Albany）一家CVS藥店前示威，要求解決日益飆升的犯罪問題，並呼籲罷免縣地檢長官善貞（Pamela Price）、屋崙市長盛桃辭職。

該藥店22日早上5時被人開卡車猛撞門窗，試圖偷走ATM自動取款機但未遂。嫌犯後來駕駛偷來的贓車逃跑，並將車丟棄在柏克萊。

截至發稿，本報未獲官善貞及盛桃回應。

活動組織方社區參與聯盟（Coalition for Community Engagement）創始人艾斯柯巴（Edward Escobar）說， 每個人都震驚於發生在艾伯尼的事情，「大家如此恐懼。他們認為整個世界都在顛倒。但這一切正在發生，犯罪就像癌症一樣從屋崙擴散開來」。

艾斯柯巴說，犯罪飆升，是因為失敗的政治策略。地檢長官善貞讓犯罪沒有後果，說罪犯也是受害者，卻忘了為真正的受害者伸張正義。屋崙市長盛桃有機會解決這些問題。她說，到今年年底，如果她還沒有選好警長，會宣布進入緊急狀態，「我們現在就要求進入緊急狀態，不能容忍這股失控的犯罪潮席捲灣區」。

競選阿縣第五區議員的候選人摩爾說，第五區就包含艾伯尼市。這家被闖入的CVS藥店，...
競選阿縣第五區議員的候選人摩爾說，第五區就包含艾伯尼市。這家被闖入的CVS藥店，為年輕人提供就業機會。若沒有就業，他們就可能會去犯罪。（記者劉先進／攝影）

競選阿縣第五區議員的候選人摩爾（Chris Moore）說，第五區包含艾伯尼市。這家被闖入的CVS藥店，為年輕人提供就業機會；若沒有就業，他們就可能會去犯罪，而民眾已經厭倦了犯罪。他羅列的統計數據顯示，屋崙乃至阿縣的犯罪率在大幅上升。

競選第12區聯邦眾議員的屋崙越南商會主席Jennifer Tran舉著的牌子，寫明「圍困」（under siege）。她說，城市處於圍困之中；來到這裡示威，是為了在灣區生活發展的民眾，因為他們的食物被偷，家園被侵占。她指出，人們會問，為什麼屋崙人會來參加在艾伯尼的活動？因為一個人受傷就是對所有人的傷害，發生在阿拉米達和聖利安住的搶劫案等，需要強烈的呼聲、憤怒和行動。我們在這裏不僅僅是因為憤怒，而是因為熱愛城市和社區。

華人George Wu說，艾伯尼是個美麗安全的小城市，如今也被犯罪分子襲擊，讓人...
華人George Wu說，艾伯尼是個美麗安全的小城市，如今也被犯罪分子襲擊，讓人難過。（記者劉先進／攝影）

華人George Wu說，孩子就讀高中時，曾在艾伯尼住過一段時間。經常路過被偷竊的藥店，也進去買過東西，很難想像罪案會在此地發生。他指出，艾伯尼是個美麗安全的小城市，如今也被犯罪分子襲擊，讓人難過。地檢長官善貞打擊犯罪不力，政策鼓勵縱容犯罪。她是民選官員，如果不聽人民的聲音，大家就有權利罷免她。

屋崙地產經紀人阿科斯塔（Francisco Acosta）說，工作18年，因為犯罪飆升，60%的客戶不願意在屋崙買房，相比於疫情之前大幅減少。租戶也不願意在屋崙居住。

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