安裝、處理簡單方便…好處太多 華人使用環保聖誕樹23年

華人Cindy說，使用環保聖誕樹方便又不浪費。（Cindy供圖）

每到聖誕節 ，一棵聖誕樹幾乎成為美國家庭的必備裝飾。聖拉斐（San Rafael）華人 Cindy Liu 26日說，已經使用環保的塑膠聖誕樹23年。當年使用是機緣巧合，剛生小女兒，身體勞累，懶得去選生鮮樹。沒想到卻發現其中太多好處，不用造成過多浪費，也不用費時費力扔掉。過了聖誕節，將人造樹很快拆分包裝好。到次年花費一個多小時安裝好，簡單方便。

Cindy說，大約23年前，女兒剛出生，她身體還在調養中。臨近聖誕節，本來打算去挑一棵聖誕樹，但考慮到選樹太耗費精力，決定購買環保聖誕樹，再另外買燈飾。沒想到，從此就發現環保樹木的好處。以往每年購買活的聖誕樹，要開車子過去選購，將大樹綁在車頂上，一路上小心開車。且只能用一段時間，就要想辦法處理。或者讓人上門處理，或者自己將大樹鋸斷成一節節的，再丟到垃圾箱。無論如何，都非常麻煩。

她說：「那時就覺得很浪費，我一般等到最後一天去買聖誕樹，價格相對便宜點。但樹木長大不容易，用了短短幾天就丟棄，一個生命就沒了，可惜。」

Cindy說，如今使用環保聖誕樹，省去每年鋸樹的麻煩。且人造樹樹木永遠綠色，靚麗不減當年。以前，臨近聖誕節，讀幼稚園的小女兒會跟著大哥一起拼裝聖誕樹。樹枝有長有短，順序不能弄錯。再安裝燈飾，煞是好看。過了聖誕節，再將樹拆開，放在盒子中保存。到次年接著使用。現在兒子已經長大，拼聖誕樹的事情，就交給女兒和Cindy父親做。「安裝聖誕樹，也變成90歲老父親的一個娛樂活動，拼裝起來，大概一小時。」

因為搬家的原因，Cindy的第一棵環保聖誕樹，掉了相應零件，拼不起來。她又買了一棵新的大樹。考慮以前使用的是老式的聖誕燈，她換成了LED環保燈，不僅循環使用，且用電少。

美國聖誕樹協會數據顯示，2022年美國人平均花費約80元在一棵生鮮聖誕樹上。美國種植了約3.5億棵聖誕樹。一棵活的聖誕樹平均需要生長七年，有的甚至需要15年。每收穫一棵聖誕樹，第二年春天就會再種下一到三顆種子。