我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

華人外賣員不用過聖誕 填補美國人放長假缺口多掙錢

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖誕佳節，華人餐館的外賣訂單特別多，整個櫃台都是待取的外賣。（記者葛歆睿／攝影）
聖誕佳節，華人餐館的外賣訂單特別多，整個櫃台都是待取的外賣。（記者葛歆睿／攝影）

聖誕節和新年是美國最重要的節日，許多美國公司早在聖誕節前就開始放假，直到過完新年。許多跑單外賣員也為了與家人團聚而在這段期間不接單。不過對許多華人來說，聖誕節和陽曆新年只是一般節日，不少華人仍在這段時間工作，類似外賣員，更有機會趁這段時間多做點美國人不願做的工作，尤其，有外賣平台在這兩天還推出每天最高40元的「衝單獎勵」，此時當外賣員，是多掙點錢的好時機。

外賣員小劉就打算在這個假期多掙點錢。他說，他的很多華裔同行也都這麼想。

小劉來自中國北方的一座三線城市，目前居住在聖荷西，與兩名中國室友合租一間公寓。小劉告訴記者，其中一名留學生室友已放假回國，另一個上班族室友也趁著假期去外州探望女友，從聖誕節到新年，整間屋子只剩他獨自度過。他沒有給自己安排任何節慶活動，而是「打算趁這個時候再多掙點錢」。

小劉的收入主要來自送外賣和給一家教育機構做保全清潔及打雜，偶爾也會幫忙朋友的裝修公司。他每天工作十小時以上，一周至少六天，一個月能進帳六千多元。但他表示，打零工收入不穩定，是典型的「手停口停」。平時他「不敢偷懶，不敢生病」，現在教育機構放假了，裝修公司也沒有活可以做，他就寄希望於「多送點外賣」。

小劉用的是某中餐外賣App，平時每天能送15至20單，平均每單10元左右。平台居然在24日、25日推出每天最高40元的「衝單獎勵」，對此他勢在必得。小劉一方面認為，「西餐廳聖誕節時都不營業，說不定會有更多人點中餐外賣」；另一方面也擔心，「會不會好多人回國或者出去玩了，在家過節的乾脆自己做大餐，就不點外賣了」。

除了平台派單數量的多少，道路上的交通情況也是影響小劉收入的因素。他說，「12月23日路上特別堵，平時半小時就能送到的單，居然開了一個小時，錢並沒有比較多，還影響我送下一單。」他無奈地說，「但是不出來肯定掙不到錢，出來了才有可能掙到。」

小劉透露，他的收入除了要支付自己在美國的房租和日常生活開支以外，還要給在國內的父母。他說：「前些年他們為了給我爺爺看病欠了外債，雖然他們自己有收入能還一些，但我也希望盡一份力，讓他們別太累。」

此外，即將到來的報稅季也讓小劉倍感壓力，由於送外賣算自雇人士，另外兩個工作都是合同工，所以他的收入都沒有公司代扣稅。按照規定，他這種情況應該每個季度主動預繳，否則可能面臨罰款。但小劉今年才開始打工，對美國的繳稅制度也不熟悉，過去一年的收入都未繳稅，直到前不久才從朋友那裡得知他這麼做大概已經違規了。

對本來就沒什麼存款的小劉來說，一年的稅款要一次付清是一筆不小的開支，再加上可能的罰款，更讓他捉襟見肘。小劉說：「我這種情況哪有資格放假，對我來說聖誕節和新年去掙錢，已經再好不過了。」

每到聖誕、新年節日，許多美國人的工作停擺，讓華人外送員有機會多送外賣，得到更多獎...
每到聖誕、新年節日，許多美國人的工作停擺，讓華人外送員有機會多送外賣，得到更多獎金。圖為許多外賣員正在取單。（記者葛歆睿／攝影）

聖誕節 華人 華裔

上一則

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

延伸閱讀

聖誕送禮有禁忌？ 她不信邪「隔周秒失戀」

聖誕送禮有禁忌？ 她不信邪「隔周秒失戀」
聖誕前夕 南加內陸購物中心折扣大 人潮多

聖誕前夕 南加內陸購物中心折扣大 人潮多
南加直銷中心七折優惠 聖誕血拼顧客省很大

南加直銷中心七折優惠 聖誕血拼顧客省很大
聖誕節即將到來 越南過節氣氛濃 天主教徒多及經濟發展助推

聖誕節即將到來 越南過節氣氛濃 天主教徒多及經濟發展助推
聖誕禮Target聯名款引搶購 網紅投影八音盒賣斷貨

聖誕禮Target聯名款引搶購 網紅投影八音盒賣斷貨

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
舊金山有不少名人居住在普西迪歐岡（Presidio Heights），成為高價房市熱區。（取自地產業者Compass官網）

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

2023-12-22 17:45
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

2023-12-16 21:39
Instagram帳戶Chef Smelly發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪。（取自Instagram）

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

2023-12-21 21:11
加州政府19日批准，未來自來水廠可以將馬桶水回收處理後，成為住家、學校和商家的飲用水。（美聯社）

敢喝嗎？加州批准廢水回收處理成飲用水 馬桶水都能喝

2023-12-20 02:40

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變