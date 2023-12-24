華人外賣員不用過聖誕 填補美國人放長假缺口多掙錢

聖誕佳節，華人餐館的外賣訂單特別多，整個櫃台都是待取的外賣。（記者葛歆睿／攝影）

聖誕節 和新年是美國最重要的節日，許多美國公司早在聖誕節前就開始放假，直到過完新年。許多跑單外賣員也為了與家人團聚而在這段期間不接單。不過對許多華人 來說，聖誕節和陽曆新年只是一般節日，不少華人仍在這段時間工作，類似外賣員，更有機會趁這段時間多做點美國人不願做的工作，尤其，有外賣平台在這兩天還推出每天最高40元的「衝單獎勵」，此時當外賣員，是多掙點錢的好時機。

外賣員小劉就打算在這個假期多掙點錢。他說，他的很多華裔 同行也都這麼想。

小劉來自中國北方的一座三線城市，目前居住在聖荷西，與兩名中國室友合租一間公寓。小劉告訴記者，其中一名留學生室友已放假回國，另一個上班族室友也趁著假期去外州探望女友，從聖誕節到新年，整間屋子只剩他獨自度過。他沒有給自己安排任何節慶活動，而是「打算趁這個時候再多掙點錢」。

小劉的收入主要來自送外賣和給一家教育機構做保全清潔及打雜，偶爾也會幫忙朋友的裝修公司。他每天工作十小時以上，一周至少六天，一個月能進帳六千多元。但他表示，打零工收入不穩定，是典型的「手停口停」。平時他「不敢偷懶，不敢生病」，現在教育機構放假了，裝修公司也沒有活可以做，他就寄希望於「多送點外賣」。

小劉用的是某中餐外賣App，平時每天能送15至20單，平均每單10元左右。平台居然在24日、25日推出每天最高40元的「衝單獎勵」，對此他勢在必得。小劉一方面認為，「西餐廳聖誕節時都不營業，說不定會有更多人點中餐外賣」；另一方面也擔心，「會不會好多人回國或者出去玩了，在家過節的乾脆自己做大餐，就不點外賣了」。

除了平台派單數量的多少，道路上的交通情況也是影響小劉收入的因素。他說，「12月23日路上特別堵，平時半小時就能送到的單，居然開了一個小時，錢並沒有比較多，還影響我送下一單。」他無奈地說，「但是不出來肯定掙不到錢，出來了才有可能掙到。」

小劉透露，他的收入除了要支付自己在美國的房租和日常生活開支以外，還要給在國內的父母。他說：「前些年他們為了給我爺爺看病欠了外債，雖然他們自己有收入能還一些，但我也希望盡一份力，讓他們別太累。」

此外，即將到來的報稅季也讓小劉倍感壓力，由於送外賣算自雇人士，另外兩個工作都是合同工，所以他的收入都沒有公司代扣稅。按照規定，他這種情況應該每個季度主動預繳，否則可能面臨罰款。但小劉今年才開始打工，對美國的繳稅制度也不熟悉，過去一年的收入都未繳稅，直到前不久才從朋友那裡得知他這麼做大概已經違規了。