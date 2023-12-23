我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

舊金山2大公共運輸系統 今年載客量增長

編譯林思牧／綜合報導

舊金山市的兩大公共運輸單位已做完年底反省報告，今年舊金山市交通局(San Francisco Municipal Transportation Agency，簡稱Muni)和灣區捷運系統BART的載客量都穩定增長，但是比起疫情之前的載客量仍然相距很遠。

BART發言人綽斯特(Alcia Trost)指出，該系統的列車在11月份一共載客400萬人次，這是疫情之前的43%。比起2019年的每個月載客人次，今年的每個月都在40%到43%之間。2022年12月的載客量，只有疫情之前的35%，所以今年的載客量已堪可告慰。

綽斯特指出，舊金山的企業與員工都對遠距上班(remote work)有好感，如今舊金山市區內辦公大樓閒置的狀況普遍，就是這種趨勢的結果，因此短期內載客量不可能增加太多。

綽斯特指出，為了提升效率與便利度，BART在9月份推出新的時刻表(revamped schedule)，周一到周五白天的車班頻率減少，晚間和周末的車班頻率增加，而且為了提升安全度，每輛列車的載客車廂數從10個減少到最多8個。綽斯特表示，許多灣區居民還不知道這些改進，等他們知道了載客量應該還會增加。

市交通局Muni的2023年單月載客量創下了疫情後的新里程碑，今年7月的載客量達到疫情前的69%。另外，今年到11月為止，平均每個月的載客量比去年同月多26%。

今年載客量的回升，讓這兩個運輸單位的主管稍感安慰，他們先前表示營收赤字太大最終會導致大幅裁員和減班的措施，紐森州長因而在新預算中給加州各地的運輸單位編列了11億元的經費，其中的4億元是要撥給北加灣區的公共運輸系統。

疫情 舊金山 灣區

上一則

VTA聖荷西市中心買地 價格過高惹質疑

下一則

選聯邦眾議員遭除名 方文思告州府、促法院駁回

延伸閱讀

法鼓山舊金山道場 1月13至1月16日舉辦五場《經典與生命》系列講座

法鼓山舊金山道場 1月13至1月16日舉辦五場《經典與生命》系列講座
金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售
金山市府為APEC花1100萬加班費、700萬活動費

金山市府為APEC花1100萬加班費、700萬活動費
舊金山將不再給被盜汽車開罰單 會即時向警局通報

舊金山將不再給被盜汽車開罰單 會即時向警局通報
科州初選禁川普 共和黨批干預選舉 民主黨讚法官決定

科州初選禁川普 共和黨批干預選舉 民主黨讚法官決定

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

2023-12-16 21:39
舊金山有不少名人居住在普西迪歐岡（Presidio Heights），成為高價房市熱區。（取自地產業者Compass官網）

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

2023-12-22 17:45
Instagram帳戶Chef Smelly發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪。（取自Instagram）

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

2023-12-21 21:11

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦