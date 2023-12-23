舊金山2大公共運輸系統 今年載客量增長

舊金山 市的兩大公共運輸單位已做完年底反省報告，今年舊金山市交通局(San Francisco Municipal Transportation Agency，簡稱Muni)和灣區 捷運系統BART的載客量都穩定增長，但是比起疫情 之前的載客量仍然相距很遠。

BART發言人綽斯特(Alcia Trost)指出，該系統的列車在11月份一共載客400萬人次，這是疫情之前的43%。比起2019年的每個月載客人次，今年的每個月都在40%到43%之間。2022年12月的載客量，只有疫情之前的35%，所以今年的載客量已堪可告慰。

綽斯特指出，舊金山的企業與員工都對遠距上班(remote work)有好感，如今舊金山市區內辦公大樓閒置的狀況普遍，就是這種趨勢的結果，因此短期內載客量不可能增加太多。

綽斯特指出，為了提升效率與便利度，BART在9月份推出新的時刻表(revamped schedule)，周一到周五白天的車班頻率減少，晚間和周末的車班頻率增加，而且為了提升安全度，每輛列車的載客車廂數從10個減少到最多8個。綽斯特表示，許多灣區居民還不知道這些改進，等他們知道了載客量應該還會增加。

市交通局Muni的2023年單月載客量創下了疫情後的新里程碑，今年7月的載客量達到疫情前的69%。另外，今年到11月為止，平均每個月的載客量比去年同月多26%。

今年載客量的回升，讓這兩個運輸單位的主管稍感安慰，他們先前表示營收赤字太大最終會導致大幅裁員和減班的措施，紐森州長因而在新預算中給加州各地的運輸單位編列了11億元的經費，其中的4億元是要撥給北加灣區的公共運輸系統。