舊金山機場每年下沉1cm 擬建鋼板牆

舊金山國際機場每年平均下沉一公分。(本報檔案照)

維吉尼亞理工學院的研究報告發現，舊金山 國際機場(San Francisco International Airport)正以每年一公分的速度下沉。加上氣候暖化 造成的海平面上升，影響到機場正常運作的水準。機場主管單位已開始籌畫防範工程，預定於2025年開始施工建築鋼板牆擋水。

這項研究報告是用歐洲太空總署2015年至2022年的衛星雷達資訊編撰出來的，針對美國各地區16個建在海邊的機場進行研究報告日前於舊金山舉行的「美國地球物理協會年會」(American Geophysical Union Meeting)上發表。

舊金山機場原本是建在泥巴地上，每年下沉一公分並不算多。但這份報告指出，因為機場各處下沉的速度不一致，可能造成跑道出現斷裂，這就會造成飛航安全的問題，也讓機場的維護工作變得複雜得多。另外，華府的雷根國家機場(Ronald Reagan National Airport)和佛羅里達州的坦帕國際機場(Tampa International Airport)也下沉得相當快。

相對起來，洛杉磯國際機場就下沉得比較慢，每年大約只有0.17公分。也在灣區 的屋崙機場(Oakland Airport)和聖荷西機場(San Jose Airport)，因為是在內陸地區，沒有列在研究的範圍內。加大柏克萊與亞歷桑納州立大學2019年出版了一份聯合研究報告，指出舊金山灣區的海岸線以每年0.2公分的速度下沉。但有些地方譬如金銀島(Treasure Island)與佛斯特市(Foster City)，是以每年1公分的速度下沉，跟舊金山機場的速度一樣。

另外，因為地球暖化造成冰的融解，舊金山灣的海平面以每年0.1吋(0.25公分)的速度上升，機場主管已經計畫2025年施工，在機場臨海的岸邊築起鋼板牆，只要海平面上升不到42吋都可以抵擋得住。聯邦政府本來就有規定，每座機場都要能承受得住百年一度洪水的侵襲。