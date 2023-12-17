中文名印選票新規 華裔候選人反受制

競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山 標準報報導，舊金山一項新的選舉規定，限制非華裔 候選人在選票上使用中文名字，然此規定也影響部分華裔候選人。這些候選人需在20日前提供其他中文名字相關證明，否則選票上可能只會出現他們的「譯音」中文名。

過去候選人可提交兩個或三個字的中文名，以吸引華裔選民。然在新規定下，候選人須提交中文名相關文件，證明自己生來就有這個名字，或使用該名字兩年以上。若沒有，他們會有一個譯音中文名。該規定是舊金山市監督委員會委員陳詩敏（Connie Chan）以文化挪用問題為由發起。

該規定也影響首次競選公職，美國出生的華裔，他們可能不曾公開使用他們的中文名，若在美出生，也可能沒有相關文件。

舊金山選務局15日公布的名單顯示，34名候選人可能會因在選票上使用自行提交的中文名字而遭質疑，包括華裔林灼世（Laurance Lee）、徐加儀（Jade Tu）、熊競超（Jingchao Xiong）、Jamie Wong和雷樹榮（Philip Wing）等。

「我很挫折」李灼世告訴標準報，他查閱舊文件和新聞驗證自己中文名字合法性，卻遭該部門質疑。現在他正查看他的婚禮文件。他一直在X上用其中文名李灼世，並在多篇中文新聞中使用它，儘管如此，這仍未達到該規定「使用兩年」的標準。

致力停止亞裔 仇恨的活動人士的徐加儀認為新規定「荒謬」。她提交其華裔母親聲明，證明自己出生時名字就是徐加儀，但仍面臨挑戰。她將於20日在選務局前舉行記者會抗議該規定。

出生於中國，與現任者威善高（Scott Wiener）角逐同一職位的熊競超告訴標準報，他已於本週提交過期的中國護照，有信心其中文名字能獲批准。另一位候選人賴天宸（Michael Lai）也可望符合資格，因他出生於中國，能提交中文出生證明。