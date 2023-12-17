我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

中文名印選票新規 華裔候選人反受制

編譯陳盈霖／綜合報導
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山標準報報導，舊金山一項新的選舉規定，限制非華裔候選人在選票上使用中文名字，然此規定也影響部分華裔候選人。這些候選人需在20日前提供其他中文名字相關證明，否則選票上可能只會出現他們的「譯音」中文名。

過去候選人可提交兩個或三個字的中文名，以吸引華裔選民。然在新規定下，候選人須提交中文名相關文件，證明自己生來就有這個名字，或使用該名字兩年以上。若沒有，他們會有一個譯音中文名。該規定是舊金山市監督委員會委員陳詩敏（Connie Chan）以文化挪用問題為由發起。

該規定也影響首次競選公職，美國出生的華裔，他們可能不曾公開使用他們的中文名，若在美出生，也可能沒有相關文件。

舊金山選務局15日公布的名單顯示，34名候選人可能會因在選票上使用自行提交的中文名字而遭質疑，包括華裔林灼世（Laurance Lee）、徐加儀（Jade Tu）、熊競超（Jingchao Xiong）、Jamie Wong和雷樹榮（Philip Wing）等。

「我很挫折」李灼世告訴標準報，他查閱舊文件和新聞驗證自己中文名字合法性，卻遭該部門質疑。現在他正查看他的婚禮文件。他一直在X上用其中文名李灼世，並在多篇中文新聞中使用它，儘管如此，這仍未達到該規定「使用兩年」的標準。

致力停止亞裔仇恨的活動人士的徐加儀認為新規定「荒謬」。她提交其華裔母親聲明，證明自己出生時名字就是徐加儀，但仍面臨挑戰。她將於20日在選務局前舉行記者會抗議該規定。

出生於中國，與現任者威善高（Scott Wiener）角逐同一職位的熊競超告訴標準報，他已於本週提交過期的中國護照，有信心其中文名字能獲批准。另一位候選人賴天宸（Michael Lai）也可望符合資格，因他出生於中國，能提交中文出生證明。

該規定影響一些非華裔候選人。競選連任的兩名現任高等法院法官貝格特（Michael Begert）和湯普森（Patrick Thompson）與挑戰者澤切爾（Albert "Chip" Zecher）均屬於被拒絕的34位候選人之一。Zecher的中文名字是李煒澤，但選票上出現的可能是艾伯特·“奇普”·澤徹的譯音中文名字。

華裔候選人徐加儀說，自從她出生，家人就是用她的中文名。圖為她小時和母親合影。（徐...
華裔候選人徐加儀說，自從她出生，家人就是用她的中文名。圖為她小時和母親合影。（徐加儀供圖）
華裔候選人徐加儀說，自從她出生，家人就是用她的中文名。圖為她小時和母親合影。（徐...
華裔候選人徐加儀說，自從她出生，家人就是用她的中文名。圖為她小時和母親合影。（徐加儀供圖）

華裔 舊金山 亞裔

上一則

心理諮商博士李偉倩：正視仇亞受害者心理傷害

下一則

金山華裔參選 竟因「中文姓名」被刁難

延伸閱讀

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難
星宇航空今首航舊金山 張國煒：明年8月開航西雅圖

星宇航空今首航舊金山 張國煒：明年8月開航西雅圖
新竹市長高虹安將率市府團隊 赴舊金山展開8天市政考察

新竹市長高虹安將率市府團隊 赴舊金山展開8天市政考察
潮濕的冬天來了 金山抗洪補助最高10萬元

潮濕的冬天來了 金山抗洪補助最高10萬元
擺脫疫後蕭條 聯合廣場逐步復甦

擺脫疫後蕭條 聯合廣場逐步復甦

熱門新聞

DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
陳太太社區原有三座信箱併排，如今圖右側的信箱已整座被切開底座偷走。（受訪者提供）

社區20戶信箱遭小偷整座搬走 覬覦年底支票、報稅資料

2023-12-12 11:50
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

2023-12-12 12:32
Netflix新片「斷訊」目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。（Netflix影片畫面截圖）

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

2023-12-14 12:46
市場街無車化是否扼殺了舊金山最重要大道的生機，引發爭議。（美聯社）

金山市場街無車化 人也不見了 改造計畫變燙手山芋

2023-12-11 01:20
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬