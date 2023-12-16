市長話金山／簡化許可證申請流程 讓小商業更易經營發展

舊金山市長布里德訪華埠。（舊金山市長辦公室提供）

親愛的讀者們：

我們一直致力於打破阻礙小商業在社區開業、扎根和發展的障礙。目標亦是成為一個以鼓勵態度為主的城市，而一切都是由消除障礙和規則開始。正因如此，我很自豪地簽署了兩項支持小商業、填補空置舖面並促進舊金山 繁榮社區的法案；通過對規畫條例進行100多處修改，以簡化小商業的許可證申請流程，並通過取消費用並簡化娛樂許證可相關規則。舊金山正在繼續努力，使小商業更容易開業和繁榮。

在我的舊金山未來的藍圖中，計畫的九項策略之一是使創業和發展業務變得更加容易。簡化申請流程並降低成本，將鼓勵更多商業在舊金山開業並持續經營。小商業改革法案將促進小商業更容易獲得許可證，鼓勵經濟復甦和增長，填補舊金山的商舖空缺。根據該法案，在五個主要類別中，進行了100多處規畫條例修改，以放寬限制，包括了：

舊金山市長布里德（右）訪華埠。（舊金山市長辦公室提供）

●允許更多不同業務在地店舖經營；

●取消酒吧和餐廳的限制；

●為音樂場所包括新酒牌；

●取消某些公共通知要求；

●優先處理夜間娛樂、酒吧和餐廳申請。

娛樂法案將通過免除許可費，向舊金山夜生活和娛樂商提供重要的援助，以便商業可以繼續提供他們在新冠病毒疫情 期間使用舊金山創新許可計畫開展的戶外音樂和娛樂活動。法案還將採納眾多改革措施，簡化娛樂許可的複雜官僚程序，通過刪除不必要的轉介和聽證會，為商戶節省時間和金錢。

舊金山市長布里德感謝消防隊員在APEC活動期間的支援。（舊金山市長辦公室提供）

通過修改我們的法律、取消費用，並集中於保護社區的安全，我們可以在舊金山內實現繁榮的商業走廊。大家將繼續努力達成這一目標。

祝願閣下節日平安快樂！

請在微信 上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！