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市長話金山／簡化許可證申請流程 讓小商業更易經營發展

舊金山市長布里德辦公室
舊金山市長布里德訪華埠。（舊金山市長辦公室提供）
舊金山市長布里德訪華埠。（舊金山市長辦公室提供）

親愛的讀者們：

我們一直致力於打破阻礙小商業在社區開業、扎根和發展的障礙。目標亦是成為一個以鼓勵態度為主的城市，而一切都是由消除障礙和規則開始。正因如此，我很自豪地簽署了兩項支持小商業、填補空置舖面並促進舊金山繁榮社區的法案；通過對規畫條例進行100多處修改，以簡化小商業的許可證申請流程，並通過取消費用並簡化娛樂許證可相關規則。舊金山正在繼續努力，使小商業更容易開業和繁榮。

在我的舊金山未來的藍圖中，計畫的九項策略之一是使創業和發展業務變得更加容易。簡化申請流程並降低成本，將鼓勵更多商業在舊金山開業並持續經營。小商業改革法案將促進小商業更容易獲得許可證，鼓勵經濟復甦和增長，填補舊金山的商舖空缺。根據該法案，在五個主要類別中，進行了100多處規畫條例修改，以放寬限制，包括了：

舊金山市長布里德（右）訪華埠。（舊金山市長辦公室提供）
舊金山市長布里德（右）訪華埠。（舊金山市長辦公室提供）

●允許更多不同業務在地店舖經營；

●取消酒吧和餐廳的限制；

●為音樂場所包括新酒牌；

●取消某些公共通知要求；

●優先處理夜間娛樂、酒吧和餐廳申請。

娛樂法案將通過免除許可費，向舊金山夜生活和娛樂商提供重要的援助，以便商業可以繼續提供他們在新冠病毒疫情期間使用舊金山創新許可計畫開展的戶外音樂和娛樂活動。法案還將採納眾多改革措施，簡化娛樂許可的複雜官僚程序，通過刪除不必要的轉介和聽證會，為商戶節省時間和金錢。

舊金山市長布里德感謝消防隊員在APEC活動期間的支援。（舊金山市長辦公室提供）
舊金山市長布里德感謝消防隊員在APEC活動期間的支援。（舊金山市長辦公室提供）

通過修改我們的法律、取消費用，並集中於保護社區的安全，我們可以在舊金山內實現繁榮的商業走廊。大家將繼續努力達成這一目標。

祝願閣下節日平安快樂！

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山市長布里德（左）感謝消防隊員在APEC活動期間的支援。（舊金山市長辦公室提...
舊金山市長布里德（左）感謝消防隊員在APEC活動期間的支援。（舊金山市長辦公室提供）

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