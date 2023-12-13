電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

聯邦運輸安全管理局（TSA）12日在舊金山國際機場（SFO）表示，已準備好面對灣區各大機場年終激增的客運壓力，並向所有預檢乘客（TSA Pre-Check）推廣使用車管局（DMV ）核發的電子駕照 （mDL），快速通過安檢開啟假期。

運輸安全管理局提醒，自本周五(15日)開始的年終節假日運輸高峰將持續至明年1月2日，在此期間出行的旅客需要提早出行計畫。機場最繁忙的時段集中在21日、22日、28日和29日，官員預計，17日至23日將有至少49.3萬人通過SFO機場安檢出行。

相比11月，SFO的客運量增加14%，增幅與去年相似。聖荷西 國際機場（SJC）安檢人數比去年增長9.3%，屋崙國際機場（OAK）增加2.7%。

DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

運輸安全管理局安全主管劉百安（Fred Lau）鼓勵每一位旅客盡自己的一份力量，為安全檢查做好準備，無論是一個經驗豐富的旅行者，還是很少搭乘飛機出行。

行李中的違禁物是導致安檢速度減慢的最主要原因。（記者王子涵╱攝影）

運輸安全局公共事務官丹克斯（Lorie Dankers）隨機地從一條安檢通道中抽出兩箱違禁物，其中有菜刀、保溫水瓶、電鑽、打火機、胡椒噴霧等各式各樣的物品，而填滿兩大箱只需要兩個小時的時間。

行李中的違禁物是導致安檢速度減慢的最主要原因。（記者王子涵╱攝影）

「行李中的違禁物，是導致安檢速度減慢的最主要原因。」丹克斯說，「這將至少增加一次行李檢查的過程，從而減慢旅客通過的速度，降低安檢的整體效率。」

她表示，最常見到的兩類違禁品包括超過3.4盎司的液體、凝膠和氣溶膠，以及刀具。自2006年起，運輸安全部將旅客帶入機艙的液體限制為3.4盎司，相當於100毫升，任何超過3.4盎司的液體，如洗髮水、牙膏、髮膠、乳液等都應放入托運行李中。至於刀具，則必須放入托運行李中。

她同時提醒，節假日許多旅客會攜帶包裝複雜的禮物出行。若觸發安檢儀器的警報，安檢人員將不得不要求拆開包裝檢查。她推薦乘客將包裝和禮物分開放置，以免不必要的麻煩。

DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

丹克斯表示，SFO三號航站樓的F1號安檢口、聖荷西國際機場的2號航站樓都已安裝了全新的身分驗證儀器。乘客無需再擔心忘記帶駕駛證ID，或在安檢前手忙腳亂尋找。只需要下載DMV Wallet應用，在安檢前得到身分二維碼，儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。

丹克斯特別指出，乘客無需擔心個人隱私，現場捕捉的人臉照片在與數據庫比對成功後，會立即刪除。

「我們總是會立即找到自己的手機，但有時候卻忘了ID在哪裡。所以使用電子ID將是更合理的選擇。」丹克斯說，「我們希望能夠擴展到所有航站樓的安檢口，快速提高通過效率，目前該項目只對預檢乘客開放。」