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親巴團體影響學生？舊金山聯合學區調查

編譯組／綜合報導
舊金山聯合學區調查親巴勒斯坦團體鼓動學生罷課。圖為舊金山街頭支持巴勒斯坦遊行。(美聯社)
舊金山聯合學區調查親巴勒斯坦團體鼓動學生罷課。圖為舊金山街頭支持巴勒斯坦遊行。(美聯社)

舊金山聯合學區表示，將調查有關阿拉伯和穆斯林團體幫助組織親巴勒斯坦學生上街罷課違反政策的指控。

學區日前在致舊金山衛士（SF Guardians，曾發起罷免三名教委成員的上級組織）信中確認了該計畫，並於上周對阿拉伯資源和組織中心（AROC）提出了投訴。

舊金山聯合學區事務委員圖西歐(Marin Trujillo) 在信中表示，學區不會立即終止與AROC 的協議，但將在下個月確定該組織是否因鼓勵學生逃課、參與活動和宣傳，而違反了學區規則。

圖西歐在給舊金山標準報的備忘錄中寫道：「如果這些指控全部或部分得到證實，我們將確定適當的回應，並確定下一步的步驟。 鑑於涉及的學校數量和詳細的指控清單，我們預計在未來 30天內回覆。」

舊金山衛士聯合創始人拉吉（Siva Raj）和盧伊延（Autumn Looijen ）在長達八頁的投訴中提出了調查理由，指控AROC藐視其與學區協議中的三項條款。

他們認為，AROC違反了一項禁止服務提供者干擾課堂作業或擾亂正常學校活動的條款。舊金山衛士表示，AROC也鼓勵學生抗議猶太復國主義和以色列國，藐視反歧視條款。

他們聲稱，AROC使用學生數據來爭取學生支持停火罷課，這些罷課發生在Balboa、Galileo、 Mission、 John O’Connell、George Washington、 Ida B. Wells、 June Jordan、 Lincoln、RASOTA、 Lowell等多所高中。

拉吉和盧伊延表示：「無論你們對這場國際衝突持何種立場，都希望我們能夠就一些基本原則達成一致。政治組織，特別是那些與學區簽約並有特權接觸我們孩子的政治組織，不應該在我們的學校裡組織孩子們從事政治工作，擾亂孩子們的安全學習環境。而且任何人都不應該允許公然破壞孩子們的安全學習環境。

AROC拒絕透露指控的細節，但為其與學生抗議者的合作進行了辯護。

AROC執行董事基斯瓦尼(Lara Kiswani) 在給標準報的電子郵件聲明中寫道：「AROC絕對支持決定於10月18日罷課的學生要求以色列政府停火，並結束對加薩巴勒斯坦人的大規模屠殺。」 「自從學生們公開反對種族滅絕以來，我們對他們所面臨的種族主義攻擊感到震驚。」

舊金山聯合學區與AROC簽訂的長達16頁、2026年到期的協議稱，將為學區提供文化權益和領袖研討會、學術支持，並確保舊金山九所高中的文化和語言需求得到滿足。

拉吉強調，爭論對像不是那些想要說出對他們來說重要事情的學生，而是那些利用與公立學校表面上中立的關係來招募兒童參與激進事業的成年人。

「我們希望確保孩子們不會成為他們的政治工具，」拉吉說。

學區 舊金山 罷課

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