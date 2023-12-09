全美屋主幸福感 舊金山、聖荷西墊底

屋主幸福感排名，舊金山全美最後，聖荷西倒數第二，房價太高是原因之一。圖為聖荷西市政廳。(取自聖荷西市府臉書)

對於在美國尋求最物超所值房屋的人來說，聖荷西 是最糟糕的城市之一。根據「All Star Home」報告，屋主對自己房屋與社區幸福感、以及其所居住房屋的價格相較，聖荷西為全美排名倒數第二。

根據調查報告，舊金山排名最後、西雅圖則為倒數第三。相比之下，底特律在房屋價值方面排名第一、紐約州羅徹斯特(Rochester)排名第二、阿拉巴馬州伯明罕(Birmingham)排名第三。

報告針對居民對自己房屋與社區進行評分，並對回答內容與每個房屋地點所在的幸福感評分。然後除以該地區房屋價中位數。灣區大城屋主對自己房屋與社區幸福感排名在後段班，房價太高是主因之一。「All Star Home」報告也對全國居民進行調查，發現不喜愛所在社區的主要原因包括有「奇怪的人」(weird people)、噪音水平與房屋密度。

「矽谷房地產 經紀人協會」前會長卡維尼斯(Brett Caviness)告訴聖荷西當地媒體「San Jose Spotlight」表示，市場並不關注在擁有房屋所能享受的溫暖與其他非具體面向，更重視是買家長期投資。他指出，當房產經紀人與潛在屋主合作時，會協助實現長期財務目標，談判重點不是未來屋主想要房屋何種功能，而是更專注在出售時的投資回報。

聖他克拉拉縣房地產經紀人協會主席謝雅(William Chea)表示，矽谷當地房屋需求持續增加，但房屋庫存很少。新冠疫情改變屋主看待自己房產的方式，他說，房屋不僅是可以睡覺的地方，疫情期間，房子變成辦公室、孩子的學校，以及全家健身房。民眾想自家中獲取東西的改變，成為他們搬家的成因，也是房屋需求持續增加的原因。

根據「Realtor.com」一份關於明年頂級房地產市場新報告，將聖荷西都會區、包括桑尼維爾與聖他克拉拉，列為100個城市中的第90位。報告預估，現有房屋銷售量將減少，但銷售價格中位數將上漲。預測聖荷西2024年房屋銷售量可能減少18.5%，銷售價格上漲3%，增加該地區的購房可負擔能力危機。

謝雅認為，貸款利率5%-7%正在成為新常態，也是擁房的新障礙。他表示，市場不能只考量工程師或富裕家庭，還必須考慮提供可負擔房屋給從事維持矽谷基本生活的重要工作人員。