脫口秀演員里金斯：戒毒推升職涯高度

里金斯 (Chris Riggins)在舞臺上表演。（圖片來源：KTVU）

一位來自東灣、才華橫溢的單口喜劇 演員上周返回家鄉進行特別表演。他曾對毒品 和酒精「可怕的成癮」，如今他已戒毒了，那天的演出更把他的職業生涯推到新的高度。

在柏克萊出生長大的里金斯 (Chris Riggins) 是才華橫溢的脫口秀演員。（圖片來源：KTVU）

KTVU電視台報導，在柏克萊出生長大的里金斯(Chris Riggins)是11月29日晚上在舊金山 笑點俱樂部（Punchline Comedy Club）舉行的一場節目的主角。

一年多前，里金斯在著名的舊金山喜劇比賽中獲得冠軍，這場勝利幫助他在洛杉磯喜劇界找到了一份令人垂涎的工作。

今年，里金斯在全國巡迴演出，為標誌性的喜劇演員查佩爾(Dave Chappelle)做開場秀。查佩爾已成為里金斯的朋友和導師。

里金斯的喜劇生涯始於2010年，在他一些朋友的挑戰下，以一種不同尋常的方式開始了他的喜劇生涯。

當時，他從事音樂行銷工作，但有一天晚上，他的朋友建議他應該為即將在屋崙新教區俱樂部舉行的查佩爾的演出做開場表演。這是一場改變他一生的表演。

「那次表演的進展很順利，」里金斯說，「如果事情變得糟糕，我現在就不會在這裡了。因為當他們讓我挑戰去表演時，我的看法就是，要麽我將來會有一個講述我在查佩爾面前糟糕的故事，或者我將開始一條新道路，一段我生命中的新旅程，當時我不知道那是否可能。」

查佩爾顯然很喜歡他那天所看到的，他邀請里金斯第二天晚上回來再為他開場。之後，里金斯開始做起了全職脫口秀，在開放麥克風之夜（open-mic nights）表演，學習寫笑話的藝術。但隨著他的喜劇事業起步，里金斯意識到他必須解決他個人藥物濫用的問題。

他去了戒毒所，並參加了戒酒無名會計畫，以幫助克服他所描述的對毒品和酒精的「可怕的成癮」。最終，這位有兩個女兒（分別為13歲和19歲）的父親終於戒毒了。

「當我上癮時，我就在演喜劇，我認為我還行，」里金斯說，「但直到我戒掉了那些癮，在沒有癮頭的情況下做喜劇時，我才意識到，哇，那些癮才是阻礙我的東西。」

戒癮僅四年後，里金斯就贏得了舊金山喜劇比賽，為他帶來了許多其他的職業機會。至於接下來的事情，里金斯說他想繼續做單口喜劇，進入電視寫作領域，他的夢想是在「周六夜現場」工作。