華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

從史丹福退學的郭文景與夥伴創建Pika公司，獲眾多矽谷大老投資。（記者徐蓓蓓／翻攝）

12月的第一個周末，整個矽谷社媒都在被同一條消息刷屏：退學史丹福華人女青年郭文景（Demi Guo)和創業夥伴的新創AI 公司Pika，在如今大廠多輪裁員、矽谷銀行 倒閉、創業融資寒冬的大背景下，得到多位大老集體認可掏腰包。四人團隊六個月打造出AI視頻生成器公司，首輪獲得5500萬元融資，公司估值2.5億元。

相比融資金額，更引人注目的是Pika的參投人名單，包括開源代碼託管平台Github前執行長弗里德曼（Nat Friedman)、Quora創始人丹傑洛（Adam D′Angelo)、OpenAI創始成員卡帕昔（Andrej Karpathy)，以及其他多位矽谷科技公司執行長或創始人。

富比世(Forbes)報導，這一切都始於去年寒假，郭文景和幾位史丹福計算機博士班的同學試圖用生成式AI來製作一部電影。當時炙手可熱的AI視頻編輯公司Runway舉辦首屆「AI電影節」，並為冠軍設立一萬元的獎項。郭文景和同學覺得她們應該有機會得獎。

結果卻出人意料。雖然AI技術近來突飛猛進，應用到具體的視頻製作中還是非常困難。郭文景和夥伴們花了大量時間來使用Runway和Adobe Photoshop這樣的工具，最後的成果卻令人失望。最後還是專業的製作團隊得了獎。

到了4月，郭文景和博士生同學孟晨琳（Chenlin Meng）從史丹福退學，創辦了Pika公司，開始研發易於使用的AI視頻生成器。目前已經有大約50萬人使用過這一軟體，每周有數以百萬的新視頻從這裡誕生。

Pika日前開放了網頁版，引起極大關注和試用風潮。但由於用戶過多，據說排隊要兩到三個月。和Midjourney等生成式AI軟體一樣，Pika的視頻生成工具最早也是通過社群消息平台Discord發布。如果不想排隊的話，這也仍然是體驗Pika工具最快的入口。

使用方法與Midjourney等AI圖像生成平台類似。用戶在對話框中輸入文本作為創作提示，AI會生成一隻三秒鐘的短視頻作為回應。也可以上傳圖片，請AI轉換成動畫效果。

前Github執行長弗里德曼2021年起致力於投資 AI產業，在4月間就開始對Pika投資。他表示，郭文景和孟晨琳早期只用一隻GPU完成的演示版，讓他印象深刻。他和經常合作投資的葛洛斯（Daniel Gross）為投資的新創公司提供超過2500隻GPU的集成設備，幫助Pika建造類似OpenAI的GPT-4，或Midjourney的圖像生成模型這樣的AI視頻模型。

弗里德曼回憶，今年夏天的一個下午，他建議Pika增加一項將文字嵌入視頻的功能。結果半夜三點收到簡訊說新功能已經可以用了。他非常震驚，但是馬上意識到這就是這個團隊工作的節奏。「這是說服我進行下一輪投資的原因之一，」他說。

郭文景表示，下一步的計畫是擴展公司的團隊到20個人左右。但將成果商品化並不是目前的首要目標。她希望最終能實現一種分級訂閱模式。「我們不想為電影產業創造一個產品，」她表示，「我們想為一般消費者多做一點，就像我和孟晨琳這樣有創作情結，卻不是專業的出身的人。」