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金山假期季節 迎「胡桃夾子糖果」芭蕾秀

記者楊逸辰／舊金山報導
「胡桃夾子糖果」在舊金山的康沃爾劇院上演。（記者楊逸辰／攝影）
「胡桃夾子糖果」在舊金山的康沃爾劇院上演。（記者楊逸辰／攝影）

12月2日，舞蹈家弗林格（Mark Foehringer）創作的芭蕾舞劇「胡桃夾子糖果」（Nutcracker Sweets）正式在舊金山的康沃爾劇院（Cowell Theater）上演。這是一部50分鐘的獨特經典節日芭蕾舞劇，專為有小孩的家庭和所有年齡段的觀眾而設計。這部特別的作品沒有台詞，而是僅僅用舞蹈來講述故事。

弗林格運用他在現代舞和芭蕾舞方面的編舞技巧，精心打造了一場會讓舞蹈新手和最厭倦的芭蕾舞者興奮不已的表演。觀眾們可以觀看所有最受歡迎的胡桃夾子角色穿著漂亮的服裝，在色彩繽紛的場景中與現場室內管弦樂隊一起表演。

本作品由屢獲殊榮的布景設計師彼得·克朗普頓（Peter Crompton）提供布景設計，艾美獎提名的理查德·巴特爾 （Richard Battle）為其打造華麗的服裝。

弗林格曾經坐在其他公司製作的「胡桃夾子」表演的觀衆席中，聽到一個小男孩在他邊上喊「快結束了嗎？」，儘管當時演出才開始了10分鐘。「感覺就像一隻燈泡在我腦中熄滅，」弗林格在給觀眾的留言中寫道，「我們想要讓孩子們為戲劇、音樂和舞蹈感到興奮，但我們卻在令他們在非常密集、非常冗長、非常難以跟進的情節前坐著，這對他們來說是種折磨。」

於是，弗林格想到了創作「胡桃夾子糖果」的點子，「為了讓點子能成，我需要讓這部劇包含驚喜的、多彩的、異想天開的服裝，並讓舞台看上去像一本摺叠書一樣精采。」在經過對原作者霍夫曼（ETA Hoffman）的故事「胡桃夾子和鼠王」一番研究後，弗林格終於寫出了他想要的劇作的大綱。

與平常的「胡桃夾子」故事不同的是，弗林格的「胡桃夾子糖果」從女主角克拉拉的教父多索梅爾（Drosselmeyer）的視角進行敘述，這也是作者弗林格本人已經在舞台上演出了多年的角色。故事中鼠王在多索梅爾的侄子身上施放了詛咒，在故事剩下的部分中多索梅爾一直在嘗試打破這一詛咒，這也是弗林格的劇作推進故事的角度。

「我希望你們能夠和孩子們一起觀看『胡桃夾子糖果』，我希望你們能夠通過孩子們的目光觀看這場劇作，」弗林格在給觀眾的信中寫道，「我的願望是這場表演可以讓孩子們得到啟發，激勵他們更多地去接觸舞蹈、戲劇、音樂以及其他的藝術形式。」

「胡桃夾子糖果」戲劇正在舊金山的康沃爾劇院上演。

舊金山的康沃爾劇院外「胡桃夾子糖果」的海報。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山的康沃爾劇院外「胡桃夾子糖果」的海報。（記者楊逸辰／攝影）
「胡桃夾子糖果」在舊金山的康沃爾劇院上演。（記者楊逸辰／攝影）
「胡桃夾子糖果」在舊金山的康沃爾劇院上演。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 艾美獎 現代舞

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