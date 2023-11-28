Stonestown購物中心 濃濃亞裔風 約有20家亞洲商店、餐館

Stonestown購物中心正在掀起亞裔商家小型熱潮。（Google Maps）

據「紀事報」（Chronicles）報導，位於舊金山 西區的Stonestown購物中心（Stonestown Galleria）正在掀起一股亞裔 商家小型熱潮。新開的商店和餐館正悄悄取代許多在疫情 中未能倖免厄運的商店和餐館。

連Stonestown的「黑色星期五」（Black Friday）也會有明顯的亞洲風情，尤其在食品選擇上：美食廣場的10家餐廳中有7家是亞洲餐廳，購物中心周圍的其他一些餐廳也是如此。而且那裡的來訪者幾乎每個人都是亞裔。

Stonestown的購物者反映了舊金山亞裔約占三分之一的事實，特別是附近的日落區，亞裔占人口的50%以上，主要是華裔。這與1952年Stonestown購物中心開業時的情況形成了鮮明對比，即使到了1960年，舊金山的亞裔也只占總人口的8%，而西區則以白人為主。

前市議員馬兆明（Gordon Mar）是代表日落區的華裔。他注意到，2017年Marugame Udon烏龍麵餐廳開業後，愈來愈多以亞洲為重點的商店進駐。「我認為，與市場街的Westfield 購物中心相比，這是Stonestown購物中心能夠持續發展並取得成功的一個因素，」馬兆明談到購物中心的變化時說。

Stonestown購物中心約有20家亞洲商店和餐館。兩家傳統的商場主力店已不復存在： 梅西（Macy‘s）百貨於2018年離開，Nordstrom百貨於2019年關閉。取而代之的是一家Whole Foods 食品雜貨店、一家 Sports Basement和一家Regal電影院。標靶百貨（Target）占據了Nordstrom舊址的一層，日本保齡球和娛樂中心連鎖店Round One計畫在其他樓層開設分店。

38 歲的Natalie Gee說，她從十幾歲起就開始逛Stonestown，最近新開的日本一元店Daiso和更多的亞洲餐館，似乎都是為她這類適合喜歡動漫和K-POP，以及有不同食物選擇的人而準備的。

Stonestown的所有者Brookfield Properties公司負責租賃業務的副總裁迪克鮑姆（Josh Dickelbaum）說，增加以亞洲為中心的店面一方面是偶然，另一方面也是為了與購物者保持一致，「我們確實在努力與社區和顧客保持聯繫，了解他們想要什麽，了解什麽能推動客流。」

西區社區很久以前就開始發生變化，疫情期間和之後反亞裔的仇恨情緒激增。白人外流和公平住房法為舊金山許多亞裔製造了在西區買房的機會，為他們提供服務的企業也隨之而來。Stonestown新開的亞裔商店就是這種轉變的延續。

與西區發生的情況一樣，舊金山這所城市也在因歧視性住房法而分裂。柏克萊加大的研究人員發現，與1990年相比，全國80%以上的大都市地區在2019年的種族隔離程度更高，比如Bayview-Hunters Point、瑪連納Marina都是不被視為亞裔社區的地方。