Stonestown購物中心 濃濃亞裔風 約有20家亞洲商店、餐館
據「紀事報」（Chronicles）報導，位於舊金山西區的Stonestown購物中心（Stonestown Galleria）正在掀起一股亞裔商家小型熱潮。新開的商店和餐館正悄悄取代許多在疫情中未能倖免厄運的商店和餐館。
連Stonestown的「黑色星期五」（Black Friday）也會有明顯的亞洲風情，尤其在食品選擇上：美食廣場的10家餐廳中有7家是亞洲餐廳，購物中心周圍的其他一些餐廳也是如此。而且那裡的來訪者幾乎每個人都是亞裔。
Stonestown的購物者反映了舊金山亞裔約占三分之一的事實，特別是附近的日落區，亞裔占人口的50%以上，主要是華裔。這與1952年Stonestown購物中心開業時的情況形成了鮮明對比，即使到了1960年，舊金山的亞裔也只占總人口的8%，而西區則以白人為主。
前市議員馬兆明（Gordon Mar）是代表日落區的華裔。他注意到，2017年Marugame Udon烏龍麵餐廳開業後，愈來愈多以亞洲為重點的商店進駐。「我認為，與市場街的Westfield 購物中心相比，這是Stonestown購物中心能夠持續發展並取得成功的一個因素，」馬兆明談到購物中心的變化時說。
Stonestown購物中心約有20家亞洲商店和餐館。兩家傳統的商場主力店已不復存在： 梅西（Macy‘s）百貨於2018年離開，Nordstrom百貨於2019年關閉。取而代之的是一家Whole Foods 食品雜貨店、一家 Sports Basement和一家Regal電影院。標靶百貨（Target）占據了Nordstrom舊址的一層，日本保齡球和娛樂中心連鎖店Round One計畫在其他樓層開設分店。
38 歲的Natalie Gee說，她從十幾歲起就開始逛Stonestown，最近新開的日本一元店Daiso和更多的亞洲餐館，似乎都是為她這類適合喜歡動漫和K-POP，以及有不同食物選擇的人而準備的。
Stonestown的所有者Brookfield Properties公司負責租賃業務的副總裁迪克鮑姆（Josh Dickelbaum）說，增加以亞洲為中心的店面一方面是偶然，另一方面也是為了與購物者保持一致，「我們確實在努力與社區和顧客保持聯繫，了解他們想要什麽，了解什麽能推動客流。」
西區社區很久以前就開始發生變化，疫情期間和之後反亞裔的仇恨情緒激增。白人外流和公平住房法為舊金山許多亞裔製造了在西區買房的機會，為他們提供服務的企業也隨之而來。Stonestown新開的亞裔商店就是這種轉變的延續。
與西區發生的情況一樣，舊金山這所城市也在因歧視性住房法而分裂。柏克萊加大的研究人員發現，與1990年相比，全國80%以上的大都市地區在2019年的種族隔離程度更高，比如Bayview-Hunters Point、瑪連納Marina都是不被視為亞裔社區的地方。
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