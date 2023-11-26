北京舊金山直飛復航 乘客不如預期 機票較疫情前貴很多 恐令人卻步

受訪者李太太近日剛剛從北京返回舊金山，她稱自己所搭乘的聯航直飛班機上旅客非常少。（受訪者提供）

舊金山 與中國多個城市的直飛往返航線 11月恢復，包括中國國際航空（Air China）一周兩班和聯合航空（United Arilines）每日一班的舊金山-北京 ，中國南方航空（China Southern）每周一班的舊金山-武漢-廣州，以及將於29日恢復的中國東方航空（China Eastern）每周兩班的舊金山-上海。

可即使恢復了這麼多條航線，來自中國的遊客並沒有如許多人所企盼的那樣爆發式增長。近日剛剛從北京返回舊金山的李太太表示，她所搭乘的聯航直飛班機上旅客非常少，「我感覺連100人都沒有，行李架都是空的，」她回憶說，「最後幾乎經濟艙的每一個旅客最後都自己占了一排座位躺下睡覺。」

李太太八年前來到美國，疫情爆發前每年都會往返舊金山與北京兩地。在她的印象中，過去這條航線上，不管是聯航的航班還是國航的航班，每班都差不多是滿的，復航後這麼清冷讓她感到十分意外。

不過李太太也表示，雖然直航班機恢復後，機票價格便宜了不少，但仍比疫情前貴很多。「以前正常的時候，我買直飛往返的經濟艙機票，最便宜的一次不到700元，通常都是1000到1200元左右，現在往返直飛的要2000元，肯定很多人會覺得不划算。我就有國內的朋友說想來美國玩，但嫌機票太貴。」

李太太還提到，北京首都國際機場T3航站樓也沒有了過去人來人往的景象，「我的航班是周日晚上7點多起飛，過了海關閘口以後就沒怎麼看見其他的旅客。而且絕大多數免稅店都是關閉的狀態，連大品牌都是。我為了買充電線走了很久才找到一家開著的店。」她認為，這與中國整體的出境旅客沒有恢復到疫情前的數量有關。

根據中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）今年早些時候發布的「2023年上半年出境旅遊大數據報告」，上半年中國國際航線旅客運輸量恢復至2019年的23%，其中6月份國際客運量已經恢復至2019年同期的41.6%。報告還指出，上半年出境遊目的地共計接待中國內地（大陸）遊客4037萬人次，短距離的出境遊 率先恢復，93.95%的遊客集中在亞洲地區。港、澳、台以外出國遊遊客只有20.11%，其中美國的接待量僅占4.91%。