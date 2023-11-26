積雪問題 優勝美地國家公園部分道路再度封閉

優勝美地國家公園提供目前因為積雪問題而封閉的道路，紅色路段為封閉路段。（取自園方官網）

優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）部分道路再度封閉，曾經短暫開放的Tioga Road，因為積雪問題停止遊客通行，園方公告預計在明年的5到6月才會再度開放，關閉Tioga Road，將讓遊客無法從東部進入優勝美地國家公園，或從國家公園的東部前往景點，但是園內其他公園入口將保持開放。

居住在灣區 的Jennifer安排在11月中，到優勝美地國家公園遊玩，山上已經有部分積雪，小朋友看到白雪就開心地堆起雪人來，他們在退伍軍人節假期中上山，「途中的車沒有想像中的多，尤其是準備入山口完全沒有塞車，公園內的人車不多，排隊上廁所好像是第一次這麼快排到。」

Jennifer這趟旅程安排，就是往Glacier Point Road路上開去，途中路邊會看到一些雪，下山途中在Coulterville 選了一個樹林讓孩子們玩雪，現在除了Tioga Road封閉外，Glacier Point Road 與Mariposa Grove Road也都暫時關閉，園方建議上山民眾出發前查詢最新的園區道路狀況，可致電209-372-0200（按1再按1）。