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空調登機橋、電動穿梭巴士…沙加緬度國際機場 打造綠色足跡

記者江碩涵／沙加緬度市報導
沙加緬度國際機場正在2致力減少飛機空轉造成的污染。（翻攝自沙加緬度國際機場官網）
沙加緬度國際機場正在2致力減少飛機空轉造成的污染。（翻攝自沙加緬度國際機場官網）

根據統計，加州首府城市的空氣品質是全美最差的，但沙加緬度國際機場 (SMF) 正在努力幫助減少污染排放。根據CBS13台報導，沙加緬度國際機場正在努力確保今年感恩節假期往返的10萬名旅客留下盡可能少的碳足跡。

沙加緬度國際機場規畫經理里克爾頓(Glen Rickelton)表示，他們擁有一些引領潮流的技術，可以減少飛機空轉造成的污染。里克爾頓說，沙加緬度機場是首批將所有登機橋轉為空調的機場之一，這意味著當飛機到達登機口時，它們可以連接到登機口並通電。

這意味著飛機停在航站樓時不再需要啟動引擎。從行李傳送帶到自動扶梯和頭頂燈，機場超過三分之一的區域由位於現場的八兆瓦太陽能發電場供電。里克爾頓說，透過擁有太陽能發電場，沙加緬度國際機場每年節省超過75萬美元的電費。

沙加緬度國際機場也正將穿梭巴士車隊從汽油改為電動，現在還有停車位，人們可以為電動車充電。沙加緬度國際機場甚至展望未來有一天有電動飛機降落在這裡。

里克爾頓說，他們一直在非常仔細地研究這個問題，並與行業合作夥伴合作，了解此類技術目前的發展。他表示，這是為了在盡量減少對環境的影響的同時，為更多的乘客做好計畫。

Uber等租車和共乘公司也承諾將機場車隊更換為電動車。

「我們正在成長，」里克爾頓說，沙加緬度國際機場正在運送更多的人、更大的飛機等等，所以這都是這個大難題的一部分。還有很多工作要做。

沙加緬度國際機場是加州首府沙加緬度的一座民用機場，位於沙加緬度市中心商業區西北方約10英里處，機場超過一半以上的旅客吞吐量為西南航空的乘客。

加州 電動車 租車

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