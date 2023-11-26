沙加緬度燈光劇場聖誕樹亮燈 免費真人燈光秀 陪伴民眾歡度佳節

沙加緬度老城區的燈光劇場22日晚上展開聖誕樹亮燈儀式。（翻攝自燈光劇場官網）

11月22日晚上可能是中谷地區最激動人心的夜晚，沙加緬度老城區的燈光劇場 ，展開聖誕樹亮燈儀式。老沙加緬度區擠滿了觀看燈光劇場的人，對於慶祝15周年活動來說，這是一個重要的里程碑。

自從沙加緬度建城以來，老城區一直有聖誕樹，15年前，卡爾森 (Troy Carlson) 想要更進一步的進行美化工作，因此從15年前開始就接下了聖誕樹點燈儀式的工作。卡爾森說，他們進行樹木照明，並且完成布置工作，並維持整個冬季的聖誕樹照明儀式的維持工作。卡爾森是第九階段娛樂公司的負責人，他在老沙加緬度區工作30多年。

根據中谷當地媒體CBS13台報導，卡爾森說，他多年前承接這項工作的最大願景，就是希望能確保讓這棵聖誕樹可以成為老沙加緬度的獨特歷史風景，不僅有播放聖誕歌曲和燈光，而在聖誕佳節期間，也能進行獨特的表演。

多年後，這個區域被稱為燈光劇場。這裡不僅有一棵巨大美麗的樹，還有真人燈光秀、聖誕節 前夕的重述以及沙加緬度托拓荒者的古老故事。

CBS13台詢問卡爾森是否還像第一年那樣享受樂趣。卡爾森說：「是的！這可能是最激動人心的夜晚，因為聖誕樹點亮了。」卡爾森說，將所有元素都放在一起並成功呈現出來，是一件不容易的事情，但當他看到居民、旅客看到聖誕樹時的快樂，這一切都值得了。

根據老沙加緬度城區官方網頁介紹，燈光劇場是一場免費、適合家庭觀賞的表演，以沙加緬度獨特的方式在老沙加緬度海濱屋頂上重述「聖誕節前夕」。 這些演出由 Downtown Sacramento Partnership 製作，從感恩節前一晚一直到12月30日，除了感恩節當天外，每周四至周日演出。

燈光劇場表演匯集了加州燈光和聲音領域最優秀的人才，由卡爾森構思創作，並邀請4Wall Productions、Musson Theatrical、Associated Sound 以及艾美獎 提名的配音演員 Bill Farmer（迪士尼的高飛的配音員）演出。同時會在劇場前方的舉行聖誕樹點燈儀式，作為一整年聖誕節前夕最重要的儀式。