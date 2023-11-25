華人瘋「黑五」 線上線下搶便宜

早上六點多天還沒亮，有些知名品牌店門口已經排起人龍。（受訪者提供）

感恩節後，「黑五 」購物季來臨，消費者線上或實體購物各有所好。電商亞馬遜 （Amazon）忽放優惠大招，有人為之瘋狂；喜歡實體購物者，Outlet（暢貨中心）是很好的去處，有人徹夜出發，只怕車位難找，清晨天才微亮，部分名店門前已排起人龍。

家住東灣的華人Linda24日說，感恩節23日晚上，亞馬遜忽然放出大幅優惠，首單滿100元減80元。她連搶兩小時都沒有收穫，眼看著連狗糧都秒光，當晚斷斷續續搶到凌晨，未能成功。24日早上，她又刷網1小時，好不容易拿到滿100元減50元的優惠，買了4塊高級牛排和蝦仁等生鮮，也算滿載而歸。

電商亞馬遜忽然放優惠大招。華人Linda好不容易搶到滿100元減50元的優惠。（受訪者供圖）

美國一年中最大的打折購物季「黑五」來臨，各大電商和實體商店紛紛推出超級優惠，吸引消費者。華人Linda也不例外。她說，黑五可謂一年中購物最重要的季節。到了感恩節白天，本來以為各電商已推出所有折扣。沒想到，到了當天晚上，朋友在社媒群中轉發，亞馬遜放出超級生鮮（Fresh）優惠，Prime會員首單滿100元減80元。

Linda趕緊上網選購，四處湊單，湊齊100元，埋單的時候，卻難以成功，「因為亞馬遜要推生鮮配送服務，必須特定物品購滿100元，才能享受優惠。我上一分鐘看到商品有貨，下一分鐘就沒了。本來想著買點狗糧，居然也被搶光了。加州人的購買力實在太強。」

Linda陸陸續續買了近兩個小時，還是沒有成行。到了24日凌晨，她不甘心，想著亞馬遜可能有補貨，又刷了40分鐘，還是沒有成功，只能暫時放棄。

24日早上，Linda起床後，買了兩瓶香水，看到生鮮有滿100元減50元的折扣，試了一下，在一個小時內居然搶到四盒牛排，兩盒青口和一盒無殼蝦仁，功夫不負有心人，湊齊100元，終於拿到50元折扣，她樂開了懷。

Linda分析，亞馬遜採用的是飢餓營銷，不同時間推廣不同折扣，且主推的品牌不盡相同。她自我調侃︰「之前沒搶到這麼大力度的優惠，可以說是購物生涯『污點。』這次終於薅到羊毛，斬獲100減50元的優惠，也算生涯沒有遺憾。」

Linda說，綜合網上經驗發現，購買生鮮等配送服務，不給小費的話，可能會被送貨員無禮對待。「感恩節期間，不想給自己招不痛快，所以給了五元小費，希望配送服務能讓人滿意。」

不到八點天剛亮，Outlet已經擠滿準備購物的人潮。（受訪者提供）