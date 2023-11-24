年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

「紀事報」（Chronicles）報導，本周二（21日）晚，OpenAI 宣布奧特曼 （Sam Altman）重返公司擔任執行長，而這距離他被董事會趕下台還不到一周時間。公司總裁布羅克曼（Greg Brockman）在Ｘ平台上發布了一張微笑的自拍照，背景是數十名公司員工，每個人看起來都比其他人更激動。

布羅克曼本人在奧特曼被迫離職後也辭職了，但他似乎也要回歸了。他在周二晚上發布的推文中說：「我們回來了。」不久之後，該公司的帳號重新發布了這張照片，並表示：「沒有員工，OpenAI什麽都不是。」

在員工通常以 「單打獨鬥 」精神著稱的矽谷，這是否是員工團結的一個罕見例子？或者說，是否是奧特曼作為生成式人工智能 行業全球代言人的獨特地位，讓員工對他不離不棄，即使他曾短暫地在微軟任職，他們也毫不介意。

在11月17日宣布奧特曼離職這一令人震驚的消息後，OpenAI陷入了領導力危機，在此期間，OpenAI的員工幾乎一致支持他們的領導者。事實上，90%以上的員工都簽署了一封致董事會的公開信，威脅說除非他重新擔任 OpenAI 的執行長，否則他們將跟隨他一起去微軟。

康奈爾大學Brooks公共政策學院技術政策研究所主任克雷普斯（Sarah Kreps）說：「我不知道我們是否能把領導者和員工區分開來，很明顯，他們忠於自己的領袖。」

她說，這可能是因為他們相信阿爾特曼的精神，即在認識到潛在危險的同時，仍迅速提升公司的人工智能能力。也可能是因為在他的掌舵下，公司的價值在短短幾個月內翻了三倍。或者兩者兼而有之。克雷普斯說，奧特曼親力親為的招聘方式可能也在這家規模尚小的公司中形成了一種獨特的強烈忠誠感。

史丹福大學勞工專家、曾擔任美國勞工關系委員會主席的古爾德（William Gould）說，執行長的性格會對公司的發展方向和潛力產生巨大的實質性影響。「老闆的身分，尤其是在這樣的情況下，會真正影響到你未來的抱負，你的事業能發展到什麽程度，你會有什麽樣的收入，」他說。

如果有員工選擇離開公司，舊金山和灣區有很多人工智能工作機會，比如軟件開發人員和機器學習工程師。在舊金山，這類工程師的最高年薪可達25萬元。但 OpenAI的員工顯然拒絕了這些聘用，表示他們將長期與奧特曼合作。奧特曼的存在，而不是董事會或其他領導層的存在，似乎是許多簽署承諾書的員工的首要考慮。

在奧特曼重新擔任首席執行官的同時，公司還宣布美國前財政部長、哈佛大學（Harvard University）校長薩默斯（Larry Summers）將加入董事會，曾任Salesforce聯席首席執行官的泰勒（Bret Taylor）也將同時加入。