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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

舊金山原估APEC商機多 其實經濟反受阻 不少中餐廳生意清淡

記者李怡／舊金山報導
受封路影響的Mission街道上的店面在峰會期間幾乎沒有客流。（記者李怡／攝影）
受封路影響的Mission街道上的店面在峰會期間幾乎沒有客流。（記者李怡／攝影）

2023C亞太經濟合作組織（APEC）峰會已閉幕。 根據早前舊金山市政府發布的預期數據顯示，本次峰會將為當地經濟帶來五千萬元的收益，對於當地商家也是千載難逢的機會。 但據市區內商家們反映，會議期間因受到道路戒嚴及公共交通改道行駛影響，到訪舊金山的客流稀少，APEC反而給正在復甦的市區經濟帶來了嚴重的衝擊。

據位於Mission街峰會安全區的商戶表示，自家店面門前接連一周被戒嚴鐵柵欄包圍，生意冷清，還有兩天是處於停業狀態。

舊金山購物中心，APEC過後客流依舊稀少。（記者李怡／攝影）
舊金山購物中心，APEC過後客流依舊稀少。（記者李怡／攝影）

 店主Kelvin Chen表示，因受到示威人群和資訊宣傳稱舊金山在峰會期間道路封閉的影響，上周很少有人來到舊金山市區，且店面周圍的多家停車場因為安全戒嚴都被關閉。這一系列 的限制措施，讓店內無人問津。偶爾有幾個行人經過，也是進來問路如何繞安全區的這些鐵圍欄。

不只是零售商的店面生意受到影響，即使是位於市中心區的舊金山購物中心，原Westfield購物中心生意也是非常的冷清，訪客稀少。一家女裝店員透露，自從APEC峰會開始以來店內生意很差， 周四還停業了一天。周六周日的客流逐漸好轉。她說，峰會官方或市政府部門對店內生意造成的影響沒有任何補償。

位於華埠主要商業街士德頓街上主營零售。快遞旅遊諮詢的小商業主Shirly表示：「因APEC會議封路的影響，舊金山整體的人流都減少了，來華埠的客流更是稀少 。大家都擔心進城來華埠道路戒嚴就回不去了。店裡的生意從周日開始就已經無人問津，一單生意也沒接到。」

即使是APEC官網上推薦的14家中餐廳，生意在峰會期間也是清淡。 據位於Kearny街上西安麵館老闆表示，店面向峰會的參與者給九折優惠，但會議期間店裡的生意還是非常的冷清。

在高峰會開始前，郵舊金山市議員曾在市議會上提出法案，用籌辦峰會的數千萬儲備金，給在峰會期間受到嚴重影響的小商戶、企業和從業人員進行補貼。 但之後這項提議隨著APEC會議的召開，也就不了了之。

舊金山 APEC 華埠

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