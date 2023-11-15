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加州旱情緩解 樹木仍大批枯死

編譯林思牧／綜合報導
上一個冬季加州豪雨連連，讓持續好幾年的旱災完全紓解，但森林裡大批樹木仍然在枯死。（美聯社）
上一個冬季加州豪雨連連，讓持續好幾年的旱災完全紓解，但森林裡大批樹木仍然在枯死。（美聯社）

上一個冬季加州豪雨連連，讓持續好幾年的旱災完全紓解，但森林裡大批樹木仍然在枯死，位於加州與內華達州之間的太浩湖四周情況最嚴重，這些死樹給社區造成相當大的負擔。

在破紀錄的雨水降下之前，加州經歷了最乾最熱的三年，缺水加上酷熱給山區的針葉樹(conifers)帶來重大的打擊，不健康的樹讓疾病和害蟲有機可乘。如今土壤裡雖有充足的水分，但對許多樹木而言為時已晚，森林服務局今年的空中探勘(aerial surveys)已經完成，還在整理數據，但估計太浩湖一帶的森林中有30%-50%的樹是死樹。

本篤(Michelle Benedict)是房地產經紀人，她在太浩湖地區有自住屋與出租屋，她的自住屋院子裡已有七棵死樹被清走，最近她發現出租屋的院子裡有一棵冷杉(fir)也死了。這棵大樹找人清除竟然要花1萬2000元，因為這一帶有太多死樹需要清除，砍樹公司現在是獅子大開口。

死樹不清除會有重大隱憂，大樹萬一倒下來可能壓死人或壓垮房子車子，到時候損失更加慘重。為了保障民眾的安全，太浩國家森林(Tahoe National Forest)封鎖了許多條健行步道，關閉了五個露營區。如今開車行經此處的山路，綠樹與枯樹夾雜的景觀相當礙眼。過去的一片蒼翠只能從記憶中擷取回味。

砍樹公司在清除死樹方面大有功勞，譬如庫克砍樹公司是這裡唯一有起重機的業者，公司的三組砍樹工人每周可以清除75至100棵大樹，公司的進帳當然十分可觀。估計從2010年到去年，加州一共有2億棵樹死亡，但這個數字不包括野火造成的損失，預計今年的枯死樹木量必會刷新歷史上的年度數字。

目前死樹太多，只能把靠近建築物和道路的死樹先清走。另外，清走的死樹要有存放的地方，過去願意接收燃木(fire logs)的地方都已木滿為患，而且預期還會有更多的死樹會需要消化。該地政府已在籌畫興建一座生物材質發電廠(biomass power plant)，用木材當燃料發出電力給公共巴士充電，這是非常可行的方案。

該專案預計耗資2500萬元，有些居民擔心會有空氣污染的問題，但主事者指出，把死樹燒掉發電，至少比發生森林大火好得多。

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